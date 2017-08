Hareide mener Norge bør hjelpe Italia: - Ta et initiativ overfor de andre regjeringene i Europa

Mener Listhaugs kontante avvisning ikke er veien å gå.

Italienske myndigheter synes det er urettferdig at asylsøkere sendes tilbake til Italia, men vinner ikke gehør hos den norske regjeringen.

– EU og Italia må heller sikre grensene og stoppe ferjetrafikken av økonomiske migranter over Middelhavet og opprette asylmottak i Nord-Afrika, sier Sylvi Listhaug, innvandringsminister fra Frp, om henvendelsen.

Les også: Hareide gir TV 2-Davy klar beskjed om søndagsåpne butikker

Hareides redaktørblogg: Norske verdier kan ikke tas for gitt

Denne søndagen er leder i Kristlig Folkeparti, Knut Arild Hareide, gjesteredaktør i Nettavisen. Han mener det burde være mulig å se på andre løsninger enn å kontant avvise Italias forespørsel, slik Listhaug nå har gjort.

GJESTEREDAKTØR: KrF-leder Knut Arild Hareide (t.v.) er gjesteredaktør i Nettavisen søndag. Her sammen med frontsjef Henrik Meidell.

Hareide mener Norge bør ta et initiativ overfor de øvrige landene i Europa for å se på hva samtlige land kan gå sammen om å gjøre.

- For Italia vil det ikke bety så mye hva Norge alene gjør, men det vil bety mye hva hele Europa gjør, sier Hareide.

Han understreker at det ikke skal være sånn at Norge skal ta imot alle, men at Norge også må ta sin del av ansvaret - som han mener alle land i Europa bør gjøre. Han peker på at det er enkelte land, som Polen og Ungarn, som han mener ikke har tatt det ansvaret man skulle kunne forvente.

- Listhaug bør ta det opp på sitt nivå, altså med andre regjeringer i Europa og se hva man kan få til. Et slikt initiativ hadde det vært fint om Norge kunne komme med, sier KrF-lederen.

Norge har i år sendt 57 asylsøkere tilbake til Italia etter den såkalte Dublin-avtalen. Den sier at asylsøkere i hovedsak skal registreres og få asylsøknaden sin behandlet i det landet de først kom til, skriver VG.

– Reglene er fullstendig urettferdige, og vi kjemper for å få endret dem. At det første landet asylsøkere kommer til er ansvarlige for dem, når vi har disse båtene over Middelhavet, er urettferdig og et utdatert system, sier Sandro Gozi, som er Europa-sekretær for den italienske statsministerens kontor.

I år har Norge sendt 277 asylsøkere til det landet de først kom til. Italia er det landet Norge har sendt flest tilbake til, etterfulgt av Sverige og Tyskland.