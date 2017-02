Helge Lunds USA-satsing har kostet Statoil 75 milliarder kroner

ANNONSE

Under Helge Lunds tid som Statoil-sjef mellom 2004 og 2014 gjorde selskapet en rekke oppkjøp innen oljeutvinning på land i Nord-Amerika. Satsingen var upløyet mark for Statoil, som til da primært hadde utvinnet olje offshore, altså til sjøs.

De landbaserte investeringene i skiferolje, gass og oljesand har ikke vært gode for oljeselskapet.

- Vi investerte betydelig i USA i en periode med høy pris. Som en følge av de fallende prisene, har vi gjort nedskrivninger og taper penger, medgir Torgrim Reitan, Statoils konsernsdirektør for USA, til Nettavisen.

- Ikke smarte

Tirsdag morgen kom meldingen om at Statoil skriver ned verdiene i Nord-Amerika med 19 milliarder kroner. Til sammen innebærer det at Statoil har skrevet ned verdier på land i Canada og USA for omtrent 8,5 milliarder dollar, tilsvarende rundt 75 millarder kroner.

Nedskrivningene er nesten utelukkende gjort under Lunds etterfølger Eldar Sætre.

- Med fasiten i hånden er det klart at investeringene i Nord-Amerika ikke var så smarte. Dette er betydelige beløp, sier analytiker Trond Omdal i Pareto Securities til Nettavisen.

Nedskrivningene utgjør rundt halvparten av alt Statoil har skrevet ned av verdier på totalt 15,2 milliarder dollar de siste tre årene.

Tre felt i USA

Statoil solgte seg ut av oljesandprosjektene i den canadiske provinsen Alberta i desember i fjor, selv om det innebar at de måtte ta nedskrivninger på mellom 4,2 og 4,7 milliarder kroner.

Selskapet har imidlertid eierandeler i tre av de viktigste skiferolje- og gassfeltene i USA. De har en eierandel i skifergassfeltet Marcellus nordøst i USA, det nest største naturgassfeltet i verden. Statoil er også tungt inne på eiersiden i feltene Bakken i Nord Dakota og verdens største skiferoljefelt, Eagle Ford, i Texas.

TRE FELT. Statoil har tre felt på land i USA, Bakken, Marcellus og Eagle Ford.

Omdal sier at grunnen til tapene er en kombinasjon av at oljeressursene var dyrere å utvinne enn man hadde trodd på forhånd, samtidig som de hadde mindre ressurser enn ventet. På toppen av det kom den kraftige oljeprisnedgangen høsten 2014.

- Statoil gikk inn i et område hvor man trenger en annen kompetanse enn man får offshore. Nord-Amerika-satsingen til Statoil har vært for aggressiv og oppkjøpene har vært for dyre. Samtidig har driften i Nordsjøen vist seg å være mer lønnsom enn ventet, sier Omdal, som tror at de store nedskrivningene i Nord-Amerika nå er unnagjort.

- Det kommer an på den videre utviklingen til oljeprisen, men de kommer nok ingen virkelig store nedskrivninger, sier Omdal.

Taper penger over 60 dollar

Selv nå er Statoils virksomhet i Nord-Amerika betydelig dyrere i drift enn store deler av den tilsvarende virksomheten i Nordsjøen. Mens det gigantiske Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen er estimert å gå i null med en oljepris på 25 dollar fatet, er situasjonen en helt annen i Nord-Amerika.

- Statoil sliter med å levere gode resultater i Nord-Amerika selv med en oljepris over 60 dollar fatet. Det er overraskende, men viser at den internasjonale porteføljen er tøff. Det er ikke noe nytt, men det er negativt for aksjen, sier Anders Holte i Danske Bank Markets til Nettavisen.

Skal ned på 50 dollar fatet

På selskapets kapitalmarkedsdag tirsdag la Reitan frem en plan for hvordan Statoil skal få ned break-even-prisen fra 90 dollar fatet i 2014 til 50 dollar i 2018.

Break-even-prisen er prisen hvor Statoil ikke lenger taper penger.

- Vi skal tjene penger i USA selv med lavere priser. I fjor hadde vi en break-even-pris på 66 dollar fatet, som viser at vi er kommet langt på vei, sier Reitan til Nettavisen.

Han sier at grunnen til at feltene i USA har høyere anskaffelseskost. Den underliggende kontantgenereringen er veldig lik Statoils virksomhet i Nordsjøen, ifølge Reitan.

Han sier han fortsatt er positiv med tanke på fremtiden til Nord-Amerika-virksomheten til Statoil.

- Vi har en førsteklasses portefølje og ansatte og jeg tror vi kan få dette til å fungere med lavere priser. Dette skal bringe vekstmuligheter til selskapet, sier han.