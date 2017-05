Helikopterhelten: – Vi kunne ikke vært heldigere når uhellet først skjedde

ANNONSE

– Det umiddelbare utfallet var godt. Vi kunne ikke vært mer heldige når ulykken først skjedde på det beste stedet i verden. Redningsselskapet var allerede bemannet og på stedet innen minutter, sa en sterkt preget Quentin Smith på en pressekonferanse på SAS-hotellet i Bergen mandag ettermiddag.

Både Smith og en 62 år gammel mann kom fra helikopterulykken med lettere skader. En 57 år gammel mann ligger fortsatt på Haukeland universitetssjukehus med kritiske skader.

Her er et vitnes videoopptak av styrten:

– Vårt hovedfokus er at det går bra med vår venn. Han er kritisk skadd, men tilstanden er stabil. Han har en stor og nydelig familie som har kommet fra hele verden for å støtte ham. Han er en suksessrik advokat, han er en snill mann som elsker å fly. Vi har fløyet på mange eventyr sammen, sier Smith.

Han forteller at han fikk gode nyheter fra sykehuset like før pressekonferansen startet:

– Den hardt skadde passasjeren rører på seg, han ligger ikke lenger i respirator og narkosen er fjernet. Jeg er ikke lege og beskriver dette kanskje feil, men for oss er dette strålende nyheter, sier han.

Presenning i rotoren

Helikopteret var på en ti dager lang tur og hadde fløyet fra London via Skottland da det styrtet etter at det fikk en presenning i rotoren da det skulle lande på superyachten Bacarella i Sandviken i Bergen onsdag forrige uke.

Smith svømte tilbake igjen til det havarerte helikopteret, utløste nødflytemidlene og fikk deretter løs de to passasjerene. Undersøkelsesleder Hans Herdahl i Statens havarikommisjon mener Quentin Smiths innsats kan ha reddet passasjerenes liv.

Smith forteller at det viktigste for ham var å ikke krasje i yachten. Deretter måtte han lande helikopteret på en trygg måte, og så sørge for at alle kom seg ut i live. Han understreker også at alle prosedyrer var fulgt.

– Det var ikke noen spesielt vanskelig landing. Vannet var helt stille, vinden var rolig og plattformen var stabil, forteller den erfarne piloten.

Dilemma

Etter at han hadde åpnet døra og kommet seg ut i vannet, sto han i et forferdelig dilemma: Helikopteret lå på siden og de to passasjerene var fortsatt inne i helikopterkroppen.

– De var ikke ute og jeg kunne ikke tillate at det gikk enda mer tid før de kom seg ut. Helikopteret sank, og jeg ville ikke at helikopteret skulle synke med dem, sier Smith.

Han forteller at han visste at helikopteret ville flippe helt rundt dersom han klarte å utløse nødflytemidlene, men det ville i alle fall ikke synke. Han tok seg derfor inn igjen i helikopteret og fant utløseren til nødflytemidlene under vann.

Etter at helikopteret hadde snudd tippet helt rundt, kom 57-åringen som nå ligger på sykehus, opp for egen hjelp. Under vann kjente han den andre passasjerens hånd.

– Det eneste jeg kjente var en hånd, så jeg dro ham i hånden og så kom han opp til overflaten. Så var vi oppe alle sammen. Det var veldig gode nyheter for meg. På et tidspunkt satt vi på flåten på helikopterets mage, forteller Smith.

Roser alle

52-åringen roser alt av redningsmannskaper, politi, sykehuspersonell og alle som har vært involvert i selve redningsarbeidet og oppfølgingen etterpå. Han mener politiet har opptrådt grundig og profesjonelt, og håper rapporten fra Havarikommisjonen vil hjelpe andre helikopterpiloter i framtiden.

– Vi er svært takknemlig for alle som har jobbet med oss, redningsbåter, ambulanse, traumeenhetens ansatte, sykepleiere og leger. Bergen, Norge, dere er fantastiske. Takk! sier Smith.

