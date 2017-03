Hengt ut på nettet som mannen bak London-terroren - satt i fengsel

ANNONSE

De grusomme terrorhendelsene i London har rystet en hel verden torsdag. Flere har blitt drept etter angrepene ved Westminster i den engelske hovedstaden.

Jakten på gjerningsmannen har allerede begynt, og både den engelske avisen The Independent og TV-kanalen Channel 4 var kjapt ute med å navngi vedkommende.

KJAPT: The Independet var noe raske med å navngi gjerningsmannen.

AU: Channel 4 var også meget raske i å navngi gjeningsmannen.

Likevel var det ett problem. Mannen de hadde navngitt skal fortsatt sitte i fengsel. Dette ble rapportert av BBC' Dominic Casciani som var i kontakt med advokatene til mannen blant annet Channel 4 hadde pekt ut.

RETTELSE: BBC var kjapt ute og kontaktet flere rundt den påståtte gjeningsmannen.

- Det ser ut til at dette kanskje ikke er riktig, men at det kanskje er en annen. Ny informasjon har kommet, og det er at han vi antok fort satt er i fengsel. Det kan se ut til at vi ikke er like sikre på gjerningsmannen, slik vi var tidligere, sa korrespondent for Channel 4, Simon Israel.

Flere latterliggjør nå både Channel 4 og Israel på nettet etter den noe flaue hendelsen.

