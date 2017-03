Her «arresterer» Guri Melby Oslo MDG for feilinformasjon

ANNONSE

Bystyremedlem i Miljøpartiet de grønne Eivind Trædal delte onsdag en artikkel på Facebook hvor MDG blant annet skrev at de er i rute med å få redusert biltrafikken med 20 prosent. Problemet var bare at det ikke er sant.

«Dette er en merkedag! For første gang er det flere som reiser kollektivt enn med bil i Oslo. Det kan mange ta æren for, inkludert forrige byråd Guri Melby. Det nye byrådet har levert rekordhøye bevilgninger til enda bedre tilbud, og rydder plass til trikk, buss og sykkel. Bedre plass og bedre luft til alle!», skriver Eivind Trædal på Facebook onsdag.

Saken handler om at for første gang reiser flere i Oslo med kollektiv enn med bil. Helt ferske trafikktall fra Ruter viser at det har vært 4,9 prosent vekst i antall kollektivreisende i 2016, noe som tilsvarer 16 millioner flere påstigninger enn året før, står det i artikkelen.

Forklarte seg på Facebook



Det stod også skrevet at byrådet er i rute med å få redusert biltrafikken med 20 prosent innen 2019, noe gruppelder for Oslo Venstres bystyregruppe, Guri Melby stilte spørsmålstegn ved på Facebook:

Eivind Trædal svarer deretter:

Etter å ha lagt ut en pressemelding fra Ruter som kan opplyse om at det har vært 350 millioner påstigninger i 2016, tar Trædal selvkritikk:

Melby etterlyser fremdeles litt mer konkrete tall:

Og Trædal forklarer:

Melby har gravd litt dypere i pressemeldingen, og lurer nå på hvor MDG har fått en redusering på 20 prosent ifra:

Også Torkil Vederhus i MDG skriver i samme tråd at saken MDG gikk ut med raskt ble redigert, og at han takker for at hun sier i fra.

Guri Melby på sin side virker lite imponert over faktafeiliene som har blitt presentert:

Les også: MDG: – Absurde planer om firefeltsveier

Hadde ikke dekning



Byråden mener at tallene som først ble presentert kom for å understøtte byrådets politikk, og likte dårlig at det ikke var dekning for dette.

PRESENTERTE FEIL FAKTA: Eivind Trædal måtte korrigere en artikkel fra MDG i dag, etter at det ble påpekt flere faktafeil.

- Da jeg ikke fikk et konkret svar fra Eivind om hvor han hadde 20 prosent reduksjon fra fikk jeg min rådgiver til å leter etter svar, og det han fant var langt fra 20 prosent, sier Melby til Nettavisen onsdag kveld.

Knapt nok en forskjell



For å nå målet som måles via antall passeringer i bomringen tilsvarer en redusering 50 000 færre passeringer.

- Når tallet da er knappe 600 på et år er dette knapt nok en endring, sier Melby som tidligere var Byråd for samferdsel og miljø.

Hun påpeker at det bør stilles høye krav til politikere i posisjon, og at det nå bør bli slutt på faktafeil i slike saker.

- Ekstra dumt er det at dette var en positiv sak, hvorfor da smøre på med fakta som viser seg å ikke stemme, spør Melby.

Må være mer nøyaktige



Trædal selv påpeker at nettsaken ble rettet opp med en gang etter at unøyaktigheten ble påpekt.

Han forklarer at det ikke var han som skrev den aktuelle saken, han delte på sosiale medier det han mente var en gladmelding.

- Her var det en rådgiver som hadde feiltolket pressemeldingen fra Ruter, slikt kan dessverre skje, sier han onsdag kveld.

Han forstår at slike ting blir sagt ifra om.

-Guri har rett i at vi MDG og de andre partiene må være nøyaktige på fakta, sier han.

Trædal sier at MDG fremdeles jobber med å nå målene om redusert trafikk, men det avhenger av at en rekke ting må på plass.

- Blant annet at regjeringen slutter å trenere de nye bompengesatsene i Oslo, som de allerede har signert på. Nå ser det ut til at det vil ta 9 måneder lenger enn avtalt, avslutter han.