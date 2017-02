Her er det vi vet før Donald Trumps store tale

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Mandag la president Donald Trump fram noen grove trekk for sitt kommende budsjett, da han fra Det hvite hus gjorde det klart at USA kommer til å øke forsvarsbudsjettet betydelig.

- Mitt første budsjett vil bli oversendt Kongressen i neste måned. Dette budsjettet vil fokusere på offentlig trygghet og nasjonal sikkerhet. Og det vil inneholde en historisk økning i midler til forsvaret, for å bygge opp det ødelagte militæret til USA på en tid hvor vi trenger det som mest, sa Trump i sin tale til guvernørene mandag.

I tillegg til å bruke mer penger på militæret, vil Trump også bruke mer penger på politiet og på infrastruktur. Dette skal blant annet finansieres ved å redusere budsjettene til miljøverndepartementet (EPA) og økonomisk støtte til andre land.

Tirsdag signerte Donald Trump en presidentordre som gir EPA beskjed om å fjerne reguleringer fra president Barack Obama som kan være i veien for arbeidsplasser.

Dette gjelder blant annet «Waters of the United States»-loven, som utvidet antall vassdrag som ble lagt under føderal beskyttelse av «Rent Vann»-loven. Denne loven har møtt sterk motstand fra republikanerne, bøndene og energiselskapene, samt rettsvesenet.

Totalt vil Trumps budsjettforslag ifølge CNN sette av 603 milliarder dollar til militæret og 462 milliarder dollar til ikke-militær bruk, noe som ifølge TV-kanalen innebærer at 54 milliarder dollar flyttes fra ikke-militær side over til militær side og innebærer en økning på rundt ti prosent av forsvarsbudsjettet.

Når USAs nye leder holder sin tale for Kongressen klokken 03.00 norsk tid, 21.00 lokal tid, er det ventet at han vil gå mer detaljert til verks.