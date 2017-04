Her er Ryanairs trussel-e-post til sine kabinansatte

ANNONSE

I en e-post som skal være sendt ut til alle kabinansatte hos Ryanair har de fått klar beskjed om å holde salgstallene oppe under flyvninger, ellers vil det få konsekvenser.

Den kontroversielle e-posten deles nå som ild i tørt gress på Facebook, og nestleder i arbeidstakerorganisasjonen Parat, Vegard Einan er en av flere som har reagert.

Han mottok e-posten av en tidligere ansatt hos Ryanair, som i sin tur fikk den tilsendt av en nåværende ansatt.

Betaler flere tusen Euro for kabinkurs



- Tar man med i beregningen at de ansatte som her trues til å selge maksimalt til kundene, også har betalt flere tusen Euro for kabinkurset som ikke gir jobb i andre flyselskap, skjønner man at den enkelte vil strekke seg svært lang for å nå disse målene når trusselen om oppsigelse så tydelig er det du presses med, sier Einan.

Her er en skjermdump av e-posten som ble sendt ut til de ansatte, og artikkelen fortsetter under bilde.

Typisk svar fra Ryanair



Ryanair er godkjent av både irske, og så sent som for et par år siden, det norske luftfartstilsynet.

- Myndighetene i luftfart er åpenbart av den mening at tekniske forhold er viktigere enn arbeidsmiljøet. Utspill og «ordrer» som denne e-posten om hva de ansatte skal prioritere av oppgaver ombord, overskygger naturlig nok sikkerhetsoppgavene de kabinansatte er lovpålagt å utføre, understreker nestlederen i Parat.

Nettavisen har sendt skjermdump av e-posten til Ryanair som sendte følgende kommentar tilbake:

«We don’t comment on social media hearsay.». Oversatt sier de at de ikke kommenterer rykter på sosiale media, men selskapet avkrefter heller ikke e-postens legitimitet.

Vegard Einan mener at dette er et typisk svar fra Ryanair, som heller ikke innrømmet noe som helst offentlig etter forliket med flyvertinnen Alessandra Cocca i oppsigelsessaken som skulle opp for retten senere i 2017.

Setter sikkerheten i fare



Vegard Einan påpeker at luftfart er en sikkerhetskritisk bransje, der god ulykkesstatistikk er helt avhengig av at alle ansatte på bakken og i lufta gjør sine oppgaver og fokuserer på sikkerheten. Også at de prioriterer sikkerhet og rapporterer tilfeller eller hendelser som kan sette sikkerheten i fare.

- Ryanair har som de andre store flyselskapene en svært god statistikk å vise til. Det man kan spørre seg er om dette er på tross av, eller på grunn av personalpolitikken, sier Einan.

Nestlederen i Parat mener at Luftfartsmyndighetene kan fortsette å skyve ansvaret for behandlingen av de ansatte over på selskapene, og selskapet viser til ulykkesstatistikken som unnskyldning for at alt er bra.

- Inntil det skjer fatale hendelser som kan spores tilbake til at de involverte er fysisk eller psykisk utmattet og ikke fokuserer riktig, er etter min mening også ulykkesstatistikken i luftfart det største hinderet mot å forbedre regelverket og forhindre personalpolitikk som dette, sier Einan.

Kappløp mot bunnen



Nå frykter han for at det må skje en alvorlig ulykke før praksisen endres innad i selskapene, slik det var i USA der Colgan Air-ulykken i Buffalo, der utmattede ansatte fløy land og strand rundt uten tilstrekkelig hvile.

- Jeg er redd for at også europeiske pårørende en dag må benytte erstatningen de får fra sine tapte kjære etter en flyulykke, slik de valgte i USA etter Colgan-ulykken, for å presse frem et strengere regelverk på hvordan de ansatte skal behandles, sier Einan.

Han kaller det et kappløp mot bunnen i internasjonal luftfart.

- Vi fra fagforeningene er de eneste som sier i fra, og vi blir beskyldt for kun å tenke på våre medlemmers lønnsvilkår og interesser, som om ikke flysikkerhet er i våre medlemmers interesser også, sier han legger til:

- I oljeindustrien hevder mange nå det er en kobling mellom kostnadskutt og flere uønskede hendelser. I luftfart har vi kuttet kostnader i snart 20 år, til slutt når vi en grense også her, avslutter han.