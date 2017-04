Her er skattefradragene du ikke må glemme

ANNONSE

1,2 millioner personer leverte skattemeldingen med endringer i 2016. Men det var rundt 400.000 som ikke engang åpnet dokumentet. Holte håper dette tallet blir mindre i år.

– Det som typisk mangler er et eller annet fradrag som man burde sett. Det kan også være ekstrainntekter som ikke er ført opp. Dette kan gi utslag i begge retninger, sier skattedirektøren.

Skal du gjøre endringer på skattemeldingen, har du frist til 30. april. Trenger du ikke gjøre noen endringer, behøver du ikke å gjøre noen ting når du er privatperson. For bedrifter er det andre regler. De aller fleste får skatteoppgjøret 21. juni. De neste puljene er 4. august og 25. oktober.

Les også:

Stor pågang på Altinn etter at skattemeldingen ble lagt ut

740.000 nordmenn må punge ut 26.000 kroner i sommer

Nå kan du sjekke skatten din

Mange fradrag går i glemmeboka



- Selv om skattemeldingen kommer ferdig utfylt, så er det opp til deg å sjekke at alt stemmer. Det er særlig viktig å passe på at all informasjon om inntekt gjeld og formue er korrekt. På den andre siden har vi fradragene, som dessverre ofte går i glemmeboka for mange. Glemte fradrag kan koste deg flere tusen kroner, sier finansrådgiver Hanna Folkvord i DNB til Nettavisen.

Hvilke fradrag du har krav på avhenger mye av livssituasjon.

- Særlig de som har opplevd endringer gjennom fjoråret bør være ekstra påpasselige. Dette gjelder for eksempel hvis du har fått barn, er nyskilt, blitt pensjonist, kjøpt bolig eller flyttet lenger unna jobben.

Fradragene du ikke må glemme

Fradrag for foreldre

Har du barn som var under 12 år i fjor har du rett på foreldrefradrag. Dette fradraget innebærer utgifter du har hatt til barnehage, barnepass, skolefritidsordning eller kjøring til og fra disse hvis det er omvei til jobb.

Fradrag gis for kostnader som er pådratt med inntil 25.000 kroner for første barn. Deretter et tillegg for 15.000 kroner per barn.

Boligsparing

Sparer du i BSU får du fradrag på pengene sparebeløpet. Hvor mye du har spart er noe banken skal melde om, men hvis du ikke finner fradraget i skattemeldingen må du be banken sende melding om beløpet til Skatteetaten.

Fradraget er på 20 prosent av sparebeløpet, og du kan maksimalt spare 25.000 kroner i året. Det betyr at du får 5000 kroner tilbake på skatten hvis du har fylt opp den årlige kvoten.

Lang reisevei til jobb

Har du lang reisevei til jobb kan du få reisefradrag i post 3.2.8. Men i år er det nye regler både når det gjelder reiselengde og bunnfradrag.

På selvangivelsen for 2015 var regelen slik at avstanden mellom jobb og hjemmet ditt tur-retur være på minimum 46,4 kilometer for å kunne få reisefradrag. Denne er nå satt opp til minimum 64 kilometer tur-retur.

Når det gjelder det såkalte bunnfradraget er denne satt opp fra 16.000 til 22.000 kroner fra 2015 til 2016.

Hvis du overnatter et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du få fradrag for merkostnader til kost og losji og til reise til og fra hjemmet.

Gift eller samboer

Som gift lignes man sammen, men samboere liknes hver for seg. Boliglånet og rentene føres opp på den som er hovedlånetaker, dere må derfor manuelt dele gjeld og gjeldsrenter. Har dere kjøpt bolig sammen bør dere også sjekke om likningen er fordelt riktig i henhold til eierbrøk.

Kjøpt bolig

Har du nettopp kjøpt bolig bør du sjekke om eiendommen er innberettet med likningsverdi på selvangivelsen og om den er riktig. Her kan man bruke boligkalkulatoren på skatteetaten.no for å sjekke. Lånegebyret kan trekkes fra, sjekk at det er riktig utfylt.

Har du refinansiert boliglånet, kan du kreve fradrag for tinglysningsgebyr og takst.

Skilt/separert i fjor

Ble du skilt eller separert før utgangen av inntektsåret, skal du lignes i skatteklasse 1.

Særfradraget gis til den som har rett til utvidet barnetrygd hos NAV.

Har en rett til halvt utvidet barnetrygd fordi barnet bor fast hos begge foreldrene, gis det et halvt særfradrag til hver av foreldrene. Foreldrefradraget gis til den som barnet har bodd sammen med største delen av året.

Hvis dere ønsker å endre den ferdigutfylte verdien, må begge endre sine selvangivelser.

Ved flere barn der foreldrene beholder eneomsorgen for minst ett av dem, kan begge ha krav på foreldrefradrag.

Hvis skiftet mellom ektefellene ikke er gjennomført før årsskiftet vil skattekontoret normalt godta den fordelingen av gjeld og eiendeler som er gjort i selvangivelsene. Er skiftet gjennomført tas normalt eiendeler og gjeld med på selvangivelsen til eier og den som har ansvar for gjelden etter skiftet. Gjeldsrenter fordeles normalt likt for skilsmisseåret frem til et eventuelt skifte dersom begge har vært ansvarlig for gjelden.

Leid ut boligen

Har du leid ut hele eller deler av boligen din, og utleieinntektene overstiger 20.000 kroner, blir alle utleieinntektene i løpet av året skattepliktige. Med «større del» mener at utleieverdien av den delen du leier ut er høyere enn utleieverdien av den delen du selv bruker til å bo.

Må du skatte av leieinntekten må du fylle ut skjema RF-1189. Men med skatt følger også fradrag. Disse skal føres mot leieinntekten i post 2.8.2.

Eksempler på fradrag du kan ha krav på:

Vedlikehold

Kommunale utgifter

Forsikring

Festeavgift

Annonsering av boligen

Eiendomsskatt

Møbelslitasje

Reiser i forbindelse medvisning

Lys og varme (dersom inkludert i leien)

Donert til veldedighe

Har du gitt gaver til frivillige «godkjente» organisasjoner, har du krav på fradrag. Pengebeløpet må utgjøre minst 500 kroner per organisasjon i løpet av året. Du kan maksimalt trekke fra 25.000 kroner.

Andre kan sende inn for deg

De fleste lønnstakere og pensjonister sjekker, endrer og leverer skattemeldingen elektronisk. I år sendes det ut hele 4,8 millioner skattemeldinger, mer enn noen gang før. Samtidig er det for første gang under én million skattemeldinger som sendes ut på papir.

- Tallene bekrefter trenden vi har sett gjennom de siste årene, at flere og flere foretrekker å bruke de digitale løsningene våre, sier Holte.

Nytt i år er at privatpersoner kan delegere rettigheter til å endre og levere skattemeldingen til andre. Det betyr at et familiemedlem eller en regnskapsfører nå kan levere din personlige skattemelding på vegne av deg. Mens pensjon fra Danmark kom med i fjor, er også pensjon fra Sverige forhåndsutfylt i årets skattemelding.

Mer informasjon, tips og råd finner du på Skatteetatens nettsider.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her