Her er Trumps muligheter etter at retten stanset innreiseforbudet

NEW YORK (Nettavisen): President Donald Trumps ordre om at innbyggere fra seks muslimske land skal nektes innreise til USA, ble denne uka kjent ugyldig av både dommer Derrick Watson på Hawaii og dommer Theodore Chuang i Maryland.

Deres konklusjoner er at innreiseforbudet er grunnlovsstridig fordi det sikter seg bevisst inn på muslimer.

Trump hevder at innreiseforbudet vil gjøre USA tryggere, og presidenten varslet under et folkemøte i Nashville at han vil ta saken helt til Høyesterett om nødvendig.

Det kan være lønnsomt å vente med akkurat det.

President Trump kan nå anke dommen fra Hawaii til ankedomstolen i San Francisco, som dømte imot ham i behandlingen av den første presidentordren om innreiseforbud. Dommen fra Maryland kan ankes til ankedomstolen i Richmond i Virginia.

Taper han der også, er Høyesterett siste instans. Det kan altså lønne seg for Trump å vente med å føre saken der, ettersom Høyesterett for tiden mangler én dommer og består av fire konservative og fire liberale dommere.

NEIL GORSUCH er nominert til Høyesterett og kan om noen uker eller måneder bidra til at Trump får igjennom sitt innreiseforbud der.

Trump har utnevnt Neil Gorsuch til det siste dommersetet. Han vil gi et konservativt flertall, dersom han blir godkjent. Hans høring i Senatet skal begynne i neste uke. Den kan ta flere uker.

- Det mest fornuftige er å anke dommen, få den dårlige beslutningen vi alle regner med fra San Francisco og så forhåpentlig komme til Høyesterett når Gorsuch er blitt bekreftet, sier Hans von Spakovsky i tenketanken Heritage Foundation til USA Today.

Innreiseforbudet som Trump vil ha, innebærer at innbyggere fra Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria vil bli nektet innreise til USA i 90 dager. Det vil også medføre full stans i inntak av flyktninger i 120 dager.