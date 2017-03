Her er vinnerne og taperne i Donald Trumps budsjett

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): «For å gjøre amerikanerne trygge, har vi tatt tøffe valg som har blitt utsatt for lenge, men vi har også gjort nødvendige investeringer som er høyst etterlengtet», skriver president Donald Trump i innledningen av budsjettutkastet.

Militæret får 444,5 milliarder kroner mer, en økning på ti prosent fra 2017, og får 4879 milliarder kroner i president Trumps budsjettforslag. Dette er den soleklare vinneren i budsjettet.

I tillegg økes budsjettene til krigsveteraner med 37,4 milliarder kroner, og nasjonal sikkerhet får 23,8 milliarder kroner mer.

Mange kutt



Utover dette legges det opp til kutt over hele linja.

Den største taperen er miljøverndepartementet, som mister 31 prosent av sitt budsjett og kun får 48,5 milliarder kroner. Men også diplomatiet og utvikling skal slankes kraftig. Trump legger opp til kraftige kutt i bidragene til FN, som for eksempel ikke vil få en dollar fra USA til sine klimaprogram.

The New York Times mener at budsjettet, som kalles «Amerika først», viser at enkelte deler av USA er «mer først» enn andre.

- Noen av budsjettaperne, viser det seg, kan være noen av de samme velgerne som har gitt den nye presidenten mest støtte under hans overraskende reise til toppen, skriver avisens sjefskorrespondent i Det hvite hus, Peter Baker.

Trump vant presidentvalget hovedsakelig takket være enorm oppslutning på landsbygda, mens Hillary Clinton sto sterkest i storbyene. Budsjettforslaget legger likevel opp til at jordbruksdepartementet får en reduksjon på 21 prosent i sitt budsjett.

Baker viser også til at bondekommuner vil miste tilskudd og lån for å bygge vannfasiliteter eller holde sine flyplasser åpne, samt at støtten til skolefritidsordninger og sommerskoler reduseres og at de som har lavest inntekt vil få redusert tilgang til jobbskolering og juridiske tjenester.

- Det budsjettforslaget som vil bli lagt fram av Det hvite hus torsdag, representerer den mest dramatiske endringen i hvordan nasjonale ressurser fordeles av noen president siden Ronald Reagan, skriver Baker.

Muren mot Mexico inkludert



Trump ønsker ifølge NBC at Kongressen bruker 12,75 milliarder kroner for å starte prosjektet med å bygge en mur langs grensen mot Mexico. Dette vil sette i gang prosessen med å finne ut hvordan dette best kan løses. I tillegg legger presidenten opp til at det skal brukes 22,1 milliarder kroner på dette i 2018, opplyser budsjettdirektør Mick Mulvaney.

Når Trump presenterer sitt fullstendige budsjett, trolig i midten av mai, vil den totale kostnaden av murbyggingen være inkludert. Trump har lovet at Mexico skal betale for muren, noe Mexico har gjort klart at man definitivt ikke vil gjøre. Det hvite hus har nylig uttalt at finansieringen vil bli «startet» av USA.

Bloomberg trekker fram Census som en av vinnerne. Mange fryktet at Census, byrået som fører statistikk, ville bli kuttet kraftig, men Trump har foreslått å øke deres tilskudd.

Økonominettstedet påpeker også at Trump ønsker å utvide arbeidsdepartementets program for å intervjue arbeidsledige som søker økonomisk støtte, og presidenten øker også satsingen på lærlinger i arbeidslivet.

Budsjettet for 2018 starter i praksis 1. oktober. President Trumps forslag skal passere en rekke hindre på veien dit, og vil trolig forårsake heftige diskusjoner og lange forhandlinger i Kongressen før det godkjennes der.