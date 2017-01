Her får du bolig til 400.000 kroner

ANNONSE

OSLO (Nettavisen): - Det er et veldig koselig hus. Det ligger landlig til og har en fin beliggenhet, men du må regne med en del oppgraderinger, sier eiendomsmeglerfullmektig Nora Eikeland i Aktiv Kragerø til Nettavisen.

Eiendomsmegleren i Kragerø i Telemark er en av dem som kan tilby enebolig til under 1 million kroner nå. Eiendommen det er snakk om ligger i Tørdalsveien i Drangedal kommune. Huset fra 1913, har tre soverom og et areal på 63 kvadratmeter (primærrom). Tomta er på vel et mål. Du kan regne en snau times kjøring til Skien og nesten tre timers kjøring til Oslo. Til Drangedal sentrum er det 15 minutters kjøring.

Det er barnehage og skole (1.-7. trinn) i bygda, opplyser eiendomsmegleren.

LES:

Ber boligkjøpere heve blikket

- Boligkjøpere kan med fordel løfte blikket litt og finne gode boliger i områder de først kanskje ikke hadde tenkt på. Jeg tror mange vil bli overrasket. Se på Søndre Nordstrand eller Groruddalen her i Oslo for eksempel, eller Askim, Moss eller Horten, sier fagdirektør Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet til Nettavisen.

Denne eneboligen med fire soverom og utsikt mot fjorden på Tingvoll i Møre og Romsdal ligger ute for salg med en prisantydning på 990.000 kroner.

Med utsikt til fjorden

I Tingvoll i Møre og Romsdal har DNB en enebolig ute på Finn.no med en prisantydning på 990.000 kroner. Vågavegen 211 ligger på en tomt som skråner mot Tingvollfjorden. Huset fra 1938 har kjeller og to etasjer. Det er fire soverom og arealet er på 174 kvadratmeter primærrom. Tomta er på 466 kvadratmeter. Det er 55 minutters kjøring til Kristiansund og 1 time og 15 minutter til Molde.

Les også: - Jeg ville ikke lagt meg til å sove med en slik ovn i gang

50 minutter fra Oslo

Et annet eksempel - med prisantydning 1 million kroner - er Engaveien 45 i Fosser i Aurskog Høland kommune i Akershus. Det er Privatmegleren Bjørkelangen som har lagt ut denne eiendommen for salg. Tomta er på 822 kvadratmeter, huset har ett soverom, primærrom er på 66 kvadratmeter. Det er 3,5 kilometer til Løken barneskole med SFO, og større barn kan ta skolebuss til Bråte ungdomsskole. Bjørkelangen er 12 minutter unna, Lillestrøm 37 minutter og Oslo S cirka 50 minutter unna.

I Gjeilevegen i Dokka i Valdres kan du få en enebolig fra 1943 til 495.000 kroner. Her er det riktignok ikke innlagt vann og avløp. Huset har ett soverom og primærrom på 56 kvadratmeter. Tomta er på 1500 kvadratmeter.

Denne boligeiendommen i Dæhlibygda i Dokka ligger ute med en prisantydningi på 495.000 kroner. Eiendomsmegler er advokat Jens-P. Nygaard.

Boligprisene fortsatte å stige i desember, og 2016 endte på en gjennomsnittlig prisvekst på 8,3 prosent, ifølge Eiendom Norge. Sterkest prisutvikling i 2016 hadde Oslo og Drammen. I Oslo steg boligprisene med 23,3 prosent fra desember 2015 til desember 2016. I Drammen var økningen i samme periode 16,5 prosent. Svakest var prisutviklingen i Stavanger og Sandnes. Der var det en nedgang på henholdsvis 2,6 prosent og 1,4 prosent.

Les også: Finanssjefer varsler mulig boligprissjokk

Les: Rentefesten fortsetter trolig i mange år



Store regionale forskjeller

Administrerende direktør Christian Vammevold Dreyer i Eiendom Norge peker på store regionale forskjeller:

- Sett året under ett har de regionale forskjellene i det norske boligmarkedet forsterket seg kraftig gjennom året. Prisnivået i Oslo er nå betydelig høyere enn i de andre store byene i Norge. Vi forventer imidlertid at de regionale forskjellene i prisutviklingen ikke vil bli like store i 2017, uttalte Dreyer da Eiendom Norge presenterte sin boligprisstatistikk 4. januar.

I Oslo måtte boligkjøperne i snitt ut med 4.760.054 kroner for en bolig i 2016. I Norge som helhet koster en bolig i snitt 3.244.546 kroner.

Se prisstatistikk fra Eiendom Norge for 2016 her