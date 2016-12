Her kan du se hva naboen solgte for i 2016

ANNONSE

Er du på boligjakt eller lurer på hva din bolig er verdt i dagens marked? Databasen Eiendomspriser gjør det mulig å sjekke hva nabohuset eller naboleiligheten ble solgt for. Du kan også gå tilbake og se historikk på tidligere salg.

Klikk her for å søke på Eiendomspriser.no

Tjenesten har et interaktivt kart du kan zoome inn på og et søkefelt der du kan skrive inn adresse. Det er også mulig å avgrense søket på periode.

Blå ikoner i kartet viser boliger som er til salgs.

Les også: - Nye boliglånskrav vil ramme ungdom

Opplysningene du finner på denne tjenesten er hentet fra tinglyst informasjon fra Grunnboken for fast eiendom og borettsandeler. Du finner også data fra Matrikkelen (landets offisielle eiendomsregister). Eiendomspriser bruker Norkarts eiendomsdatabase som er synkronisert med Kartverkets sentrale matrikkel og grunnbok.

Det er Amedia-eide Siste.no og Digitale Medier 1881 som står bak tjenesten, som ble lansert i 2015.

- Tanken bak tjenesten er at det skal bli lettere å orientere seg hva boliger er verdt og lettere for eksempel for de som skal selge å sette riktig pris på boligen. Det handler blant annet om mer makt til forbrukerne, uttalte administrerende direktør Asgeir Ohr i Digitale Medier 1881 til Nettavisen i forbindelse med lanseringen.

Den siste boligprisindeksen viser at boligprisene steg med 3,2 prosent fra 2. til 3. kvartal 2016 (sesongjusterte tall).

Prisene på blokkleiligheter steg mest: 4,6 prosent. I samme tidsrom hadde småhus og eneboliger en prisvekst på henholdsvis 3,6 og 2,4 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Les også: Boligprisene vil øke med opp til 11 prosent i 2017

Les også: Ny trend: Foreldre tar lån for barna - økonom advarer

Den siste boligprisindeksen viser at boligprisene steg med 3,2 prosent fra 2. til 3. kvartal 2016. Prisene på blokkleiligheter steg mest: 4,6 prosent. Illustrasjonsfoto.