Her koster gjennomsnittshytta 8,7 millioner kroner

Ferske tall fra Statistik sentralbyrå viser store forskjeller på hyttepriser i kystfylkene og enda større sprik fra kommune til kommune. Tallene viser også hvor mye du kan spare hvis du beveger deg bort fra skjærgården.

Hytta ved sjøen koster i snitt mest i Vestfold fylke, men det er mye å spare hvis du beveger deg ut av strandsonen og til andre kystfylker.

Gjennomsnittsprisene på hyttene i 100-metersbeltet langs sjøen i Vestfold var på 4,1 millioner kroner, viser tallene for fireårsperioden 2013-2016.

I tillegg til Vestfold, er det i kyststripen fra svenskegrensen til Agder at hyttene koster mest, ifølge Statistisk sentralbyrå.

2 millioner kroner over snittet

Vestfold ligger 2 millioner kroner over snittet for hva hyttekjøpere må betale for en hytte i strandsonen, men det er enda mer å spare om du beveger deg ut av strandsonen.

Figuren viser gjennomsnittspris for fritidsboliger i fritt salg i ulik avstand fra kysten i meter. Tallene gjelder for perioden 2013-2016.

Tallene fra SSB viser at fritidsboliger som ligger mellom 100 og 400 meter fra kystlinjen hadde en gjennomsnittlig kjøpesum på 1,6 millioner kroner. Og hvis nærhet til sjøen ikke er et kriterium i det hele tatt, så koster fritidsboligene i kystfylkene våre 1,4 millioner kroner i snitt.

8,7 og 7,2 mill. kroner i Bærum og Tjøme

Kommunetallene viser enda større forskjeller i prisene på fritidsboliger i kystfylkene.

Bærum i Akershus og Tjøme i Vestfold var på pristoppen i perioden. I disse kommunene måtte en hyttekjøper ut med henholdsvis 8,7 millioner kroner og 7,2 millioner kroner for å bli eier av en fritidsbolig innenfor 100-metersbeltet.

Videre på lista kommer andre kjente kystkommuner som Lillesand i Aust-Agder og Vestfold-kommunene Nøtterøy og Tønsberg. Her lå snittet i underkant av 5,5 millioner kroner.

