Her parkerer du billigst på norske flyplasser

Smartepenger.no har studert prisene på de seks flyplassene for parkering fra ett døgn og opp til tre uker.

- Spesielt på langtidsparkering kan det være mye å spare på å velge riktig parkeringsplass, sier privatøkonomiekspert Rune Pedersen i smartepenger.

På mange av flyplassene er det flere aktører som tilbyr parkering. Om det ikke finnes, er det likevel noen valgmuligheter på de parkeringsplassene som tilbys av lufthavnen.

Avstand styrer prisen i stor grad



- Prisene avhenger mye av avstanden fra flyplassen. For eksempel kan langtidsparkering koste over 2.000 kroner mer ved å bruke nærmeste parkering, i stedet for en som ligger fem kilometer unna, sier Pedersen.

Hvis parkeringen ligger et stykke unna, vil det alltid gå shuttlebusser. For å være på den sikre siden kan du regne med en ventetid på opptil 20 minutter, som oftest går det mye raskere. Hvis du først må ta en shuttlebuss, betyr det lite om avstanden er én eller fem kilometer.

Noen parkeringsselskaper både henter og bringer deg til døren, noe som gjør at parkeringen blir noe dyrere.

- De fleste stedene kan du velge om bilen skal stå inne eller ute. Inenplass koster naturlig nok mer enn om bilen står ute.

Forhåndsbestilling

Noen av flyplassene har online bestilling. Det gjelder for lufthavnens offisielle parkering i Bergen, Oslo, Stavanger, og Trondheim.

- Det lønner seg å sjekke online-bestillingen. Du vil ofte finne kampanjer med billigere priser her, sier Pedersen.

For å forhåndsbestille må du har gjort bestillingen fra seks til 48 timer før du ankommer parkeringen, avhengig av hvilken flyplass det dreier seg om.

Oslo Lufthavn

Her er det fire aktører du kan velge mellom. Oslo Lufthavn har selv ni alternativer. I tillegg har du Dalen Parkering, Gardermoen Parkering, og Flight Park.

For tre ukers parkering er prisspennet fra 710 kroner (Dalen Parkering) til 3.240 kroner (P10/P11 Oslo Lufthavn). Men avstanden er 5000 meter fra Dalen mot 50 meter fra P10/P11. Hvis du må kjøre shuttlebuss er prisforskjellen mellom billigste og dyreste 780 kroner.

Oslo Lufthavn har to spesialtilbud på ukesparkering ved forhåndsbestilling. På P10 koster det 890 kroner (normalt 1350). På P6 koster det 295 kroner (normalpris 550 kroner).

Forhåndsbestillinger er generelt billigere, det kan også være kampanjer til visse tider. Her kan du forhåndsbestille på Oslo Lufthavn.

For de andre parkeringsalternativene er det ikke billigere å forhåndsbestille.

Dette er prisene ved direkte innkjøring for parkering 1 til 4 dager:



Dette er standardprisene for parkering 1 til 3 uker:



Torp Sandefjord Lufthavn

På Torp kan du velge mellom to forskjellige aktører. Totalt er det tre alternativer å velge mellom.

For Torp Lufthavn er det billigere når du forhåndsbestiller. Det må gjøres minst 24 timer før. Her kan du forhåndsbestille på Torp Lufthavn.

Dette er standardprisene for parkering:

Bergen Lufthavn Flesland

Her er det fire aktører som tilbyr parkering. Totalt er det 11 alternativer for parkering.

Forhåndsbestillinger er generelt billigere, det kan også være kampanjer til visse tider Her kan du forhåndsbestille.

Dette er standardprisene for parkering 1 til 4 dager:



Dette er standardprisene for parkering 1 til 3 uker:



Stavanger Lufthavn

Her det bare lufthavnens fem alternativer du kan velge mellom.

Forhåndsbestillinger er generelt billigere, det kan også være kampanjer til visse tider. Her kan du forhåndsbestille.

Dette er standardprisene for parkering fra 1 døgn til 3 uker:



Trondheim Lufthavn Værnes

På Værnes kan du velge mellom lufthavnens tre alternativer, og Sandfærhus Parkering.

Forhåndsbestillinger kan være billigere på Værnes, det kan også være kampanjer til visse tider Her kan du forhåndsbestille.

Dette er standardprisene for parkering fra 1 døgn til 3 uker:



