Hillary åpner seg om ekteskapet med Bill Clinton

Den åpenheten mange etterlyste hos Hillary Clinton under valgkampen, er definitivt til stede i hennes nye biografi, «What Happened».

NEW YORK (Nettavisen): Tirsdag lanserte Hillary Clinton sin nye biografi. Det gjorde hun blant annet gjennom en boksignering på Union Square i New York City, der flere hundre mennesker møtte opp for å få et glimt av den tidligere førstedamen.

Bokas tittel, «What Happened» – eller «Hva skjedde» på norsk – viser selvfølgelig ikke til ekteskapet med Bill Clinton, men til det overraskende valgnederlaget for Donald Trump i november i fjor.

Hillary Clinton tar selvkritikk for nederlaget, men nøler heller ikke med å dele ut skyld til andre. Ikke uventet får tidligere FBI-direktør James Comey en stor del av skylden. Mer overraskende er det kanskje at USAs tidligere utenriksminister gjentar bruken av ordet «avskyelig» om enkelte av dem som stemte på Donald Trump.

Tidligere har Hillary Clinton vært meget forsiktig med å snakke om ekteskapet sitt. Som kone av en tidligere guvernør og USAs 42. president, har hun i flere tiår levd med at offentligheten stadig stiller spørsmål av privat karakter.

«Jeg synes ikke at vårt ekteskap angår noen andre. Offentlige personer bør også få lov til å ha privatliv, men jeg vet at mange er genuint interessert», skriver hun.

Hillary forteller at hun selv har hørt ryktene om at hun og Bill «må ha en slags avtale», at hun hjalp ham til Det hvite hus i bytte mot at han skulle hjelpe henne dit («Nei», slår hun kategorisk fast) og at de nå lever separate liv og bare er gift på papiret.

«Vi har absolutt hatt mørke dager i vårt ekteskap. Dere kjenner alle til dem – og vær så snill, bruk et øyeblikk på å tenke over hvordan det ville vært om hele verden visste om de verste stundene i ditt eget forhold», skriver Clinton i boka.

«Det har vært dager hvor jeg har vært dypt usikker på om ekteskapet vårt burde eller kunne overleve. I disse stundene har jeg stilt meg de spørsmålene som betyr mest for meg: «Elsker jeg ham fremdeles?» og «kan jeg fortsette i dette ekteskapet uten å bli ugjenkjennelige for meg selv, forskrudd av sinne, anger og fjernhet»? Svarene har alltid vært ja», forsikrer Clinton.

ÅPNER SEG: Hillary skriver åpent om ekteskapet med Bill Clinton.

Hun legger til at hun fortsatt ser på Bill som en av de kjekkeste mennene hun har møtt, og at hun er full av beundring for hvor god far og bestefar han er.

Angriper Trump-velgere igjen

Like stor beundring har ikke Hillary Clinton når det gjelder Donald Trump. Ei heller hans velgere. Under valgkampen omtalte hun velgerne hans som «håpløse tilfeller». Den uttalelsen vakte stor oppstandelse.

I «What Happened» forteller Hillary at hun angrer. Ikke på at hun kalte velgerne hans håpløse, men på at hun «ga Trump en politisk gave med kommentaren».

«Jeg vet at mange velmenende mennesker ble fornærmet fordi de misforsto meg og trodde at jeg kritiserte alle Trump-velgerne. Det beklager jeg. Men for mange av Trumps kjernevelgere besitter synspunkter som jeg mener er – og jeg finner ingen andre ord – håpløse», skriver Clinton.

Når det gjelder Trump selv, omtaler hun USAs sittende president som inkompetent og fastslår at han «ikke tenker moralsk eller på menneskerettigheter, men på makt og dominans». Dette overrasker nok ingen.

CLINTON-TILHENGER: Peter Fox var en av mange hundre newyorkere som sto i kø for å få Clintons bok signert.

Flere hundre meter kø

Newyorkerne har definitivt ikke glemt Hillary Clinton. Før boksigneringen startet hos Barnes and Noble tirsdag, hadde køen av kjøpere rukket å spre seg over tre kvartaler.

- Jeg er her for å vise min respekt overfor Hillary Clinton og for å finne ut hvilke faktorer hun mener avgjorde valget, sier Peter Fox (23) til Nettavisen.

Han stemte på Clinton, men ble ikke direkte sjokkert over at Trump vant ettersom han fulgte nøye med på meningsmålingene.

- Heldigvis har ikke valgseieren hans fått en direkte negativ innvirkning på mitt liv, men jeg føler med de som lider mest, legger han til.

