Hillary Clinton skylder på FBI-direktør James Comey for valgnederlaget

NEW YORK (Nettavisen): Demokratenes kandidat ved forrige presidentvalg, Hillary Clinton, er overbevist om at hun tapte for Donald Trump fordi FBI-direktør James Comey gjenopptok etterforskningen av henne og valgte å offentliggjøre dette, og fordi Russland blandet seg inn i den amerikanske valgkampen.

Under en kvinnekonferanse i New York fortalte hun til moderator Christiane Amanpour, som til daglig jobber for CNN, at hun ville ha vært president i USA i dag dersom valget hadde blitt holdt halvannen uke tidligere.

The Washington Post melder at Clinton «absolutt tar personlig ansvar» for nederlaget for republikanernes kandidat, Donald Trump, men at hun ikke klandrer sin egen stab eller strategien de valgte. I stedet skylder hun på utenforliggende faktorer, misogyni og urettferdig behandling av media.

- Jeg var i ferd med å vinne inntil kombinasjonen av James Comeys brev 28. oktober og russiske WikiLeaks sådde tvil i hodene på mennesker som vurderte å stemme på meg, men ble skremt, sa Clinton.

Hun er ikke den eneste som har reagert på James Comeys valg om å sende et brev til Kongressen om at etterforskningen av Clinton skulle gjenopptas. Den tidligere utenriksministeren ble gransket for sin håndtering av hemmeligstemplet informasjon på en privat e-postserver da hun satt i den stillingen.

Comey og FBI etterforsket da allerede hennes konkurrent Donald Trump, men unnlot å opplyse offentligheten om dette.

- Det er fair å spørre hvorfor han ikke mente at velgerne fortjente å vite dette, sa Clintons tidligere pressesekretær Brian Fallon da Comey bekreftet Trump-etterforskningen under en høring i Kongressen for en måned siden.

Clinton sa også at hun har intensjoner om å uttale seg offentlig framover.

- Jeg er tilbake som sivil aktivist – og en del av motstandsbevegelsen, sa hun.