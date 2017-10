Historisk høy omsetning i Norwegian - men forsinkelser kostet dyrt

Norwegian har aldri omsatt for mer enn årets kvartal. Men problemene i sommer legger seg på bunnlinjen.

Saken oppdateres.

- Vi har hatt store ekstra kostnader knyttet til leie av fly og mannskap og kompensasjon til passasjerene som har vært rammet av forsinkelser. Det har påvirket kvartalsresultatet betydelig, sier konsernsjef Bjørn Kjos i en kommentar i anledning fremleggelsen av kvartalresultatet til selskapet torsdag.

Norwegian omsatte for 10,07 milliarder kroner i tredje kvartal i år, en oppgang fra 8,33 milliarder i samme kvartal i fjor. Det er det høyeste for selskapet noensinne.

Les også: Nordea kutter minst 6000 jobber

Les også: Fire ganger bedre for Statoil

Les også: Knalltall for DNB

Men de rekordhøye inntektene var matchet av rekordhøye kostnader. De samlede kostnadene til selskapet steg med 1,1 milliarder kroner, eller 20 prosent til 6,89 milliarder kroner.

Mye av kostnadsveksten skyldes problemene i sommer, der Norwegian slet med en rekke forsinkelser.

Brutto driftsresultatet kom på 1,99 milliarder kroner, opp fra 1,7 milliarder kroner i fjor. Det er svakere enn analytikernes forventning på 2,5 milliarder kroner, ifølge analyser innhentet for TDN Finans.

- Jeg er fornøyd med passasjerveksten og den høye kabinfaktoren i dette kvartalet. Gjennom våre 15 år i skyene, har nesten 210 millioner mennesker valgt å fly med Norwegian, sier .

Han viser imidlertid også til problemer i kvartalet, som har ført til økte kostnader.

For å oppnå dette

För att uppnå dessa effektivitetsvinster tar vi en transformationskostnad på 100-150 mn euro under fjärde kvartalet 2017. Under kommande fyra år kommer vi att ha transformationskostnader, och för att göra detta skifte så effektivt och transparent som möjligt avser vi att redovisa dessa som löpande kostnader. Under 2018 räknar vi med en kostnadsbas, inklusive transformationskostnader, på cirka 4,9 md euro, som successivt går ner till under 4,8 md euro 2021.

Mest sett siste uken