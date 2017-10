Historisk svak krone får økonomene til å klø seg i hodet

Tross oppgang i oljeprisen og god fart i norsk økonomi, har kronen vært svak i en historisk lang periode. - Merkelig, sier valutastrateg.

- Kronen har over tid vært på et veldig svakt nivå. Det er liten interesse for den norske kronen blant investorer. Mange vil selge kronene sine nå. Vi ser heller ikke helt store triggere for en styrking i det korte bildet, sier Magne Østnor, valutastrateg i DNB, til Nettavisen.

Fredag koster euroen 9,42 kroner. For kronen er dette det svakeste siden juli, hvor kronen var nede i 9,6 mot euroen.

- Jeg synes kronen er veldig svak nå. Det kan forklares med liten interesse for kronen blant investorer, men samtidig er dette litt merkelig, sier valutastrateg Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets til Nettavisen.

Historisk svak

Kronen har holdt seg på et historisk svakt nivå mot euroen over lang tid. Siden sommeren 2015 har kronen ligget stabilt mellom 8,8 og 9,7 mot euroen. Det er den klart lengste perioden med en så svak krone siden euroen bli innført som valuta i 1999.

Utviklingen får Eek-Nielsen til å klø seg i hodet.

- Riktignok er inflasjonen i Norge lav og boligprisene faller, men det er til gjengjeld alt. Ellers er det ikke så mye å utsette på i norsk økonomi. Jeg klarer ikke til å få det til at kronen skal være så svak nå, sier Eek-Nielsen.

Svak inflasjon

Østnor mener imidlertid noe av den svake utviklingen kan forklares ved at gjeninnhentningen i norsk økonomi har mistet litt fart, kombinert med den svake inflasjonen.

Kjerneinflasjonen var på ekstremt svake 1,0 prosent i september, godt under Norges Banks inflasjonsmål på 2,5 prosnet.

- Samtidig har utviklingen i Europa vært bra, selv om det har kommet litt ny politisk risiko der i det siste, sier Østnor.

Han viser til spørsmålet om katalansk løsrivelse fra Spania, samt fremgang for høyreradikale krefter i Tyskland og Østerrike i parlamentsvalg den siste måneden.

Venter sterkere krone

Eek-Nielsen i Nordea tror ellers at kronen vil styrke seg mot euroen i løpet av det neste halve året. Nordea venter at en euro koster 9,1 kroner om tre måneder og 8,90 til sommeren.

- Flere ting kan ta oss dit. Norges bank kan oppjustere synet på økonomien, veksten kan bli bedre takket være høyere oljeinvesteringer og Norges Bank kan være nærmere en renteøkning enn mange tror. Selv om inflasjonen er svak, tror jeg Norges Bank vil tenkte at så lenge ledigheten holder seg lav, vil inflasjonen komme seg opp, sier Eek-Nielsen.

Svakere oljepris

Fredag har også oljeprisen falt, uten at oljeanalytiker Thorbjørn Kjus ser noen spesiell grunn til det.

- Jeg ser ingen annen forklaring enn av vi teknisk sett har ligget over de korte, glidende snittet i oljeprisen den siste tiden, sier han til Nettavisen.

I kveld kan det imidlertid komme en nyhet som kan påvirke prisen på et mer fundamentalt nivå. Da kommer det nemlig tall fra en ny riggtelling i USA, noe som gir en indikasjon på oljeproduksjonen i dette landet.

Færre skiferoljerigger betyr lavere oljeproduksjon og dermed lavere oljetilbud globalt, noe som er positivt for oljeprisen.

- Vi nærmer oss at riggtellingene begynner å øke igjen, siden oljeprisen har steget, sier Kjus, som likevel ikke venter en stor nedtur for oljeprisen. DNB venter en oljepris på seksti kroner i fjerde, altså inneværende, kvartal i år.

