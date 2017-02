Hollywood-regissør Harald Zwart vil kreve erstatning av norske politikere

ANNONSE

Fylkesmannen slår nå fast at Hankø Fjordhotell ikke får lov til å bygge seks utleiehytter på eiendommen til fjordhotellet. Hyttene er tenkt bygget i Husebukta på øyen Hankø i Fredrikstad.

Det er nok fjær i hatten for Hollywood-regissør Harald Zwart.

– Vi er mektig lei av å fortelle Ap, ordføreren og rådmann hva som er gjeldende lover og regler. Det er ironisk at jeg som er i underholdningsbransjen kan mer om lover og regler enn Fredrikstad kommune, sier Zwart til Nettavisen.

Må omgjøres til avslag

Hollywood-regissøren, som har landsted i nærheten, i likhet med prinsesse Märtha Louise, har i stor grad frontet kampen mot en hytteutbygging på øya.

Zwart har laget en rekke YouTube-filmer som harselerer med ordføreren og rådmannen.

Saken dreier seg om hvorvidt utbygger og eier av Hankø Fjordhotell, Henning Forsberg, får lov til å bygge utleiehytter på eiendommen til fjordhotellet.

OMSTRIDT: Slik skal utleiehyttene se ut i Husebukta.



Kommunen sa opprinnelig ja til utbygging av de seks første hyttene, men naboene satt ned foten og klaget altså vedtaket inn for Fylkesmannen i Østfold.

«Fylkesmannen har etter dette kommet frem til at seksjoneringsforbudet i reguleringsplanen er til hinder for at det kan gis igangsettingstillatelse som omsøkt. Kommunens vedtak lider dermed av rettsanvendelsesfeil, og må omgjøres til avslag» heter det i ferske vedtaket fra Fylkesmannen.

Kommunen forteller at de «vil selvsagt forholde seg til Fylkesmannens vedtak».

– I denne saken, som har pågått i ca. 11 år, har ulike deler av saken vært prøvd i forskjellige instanser. Det har vært avgjørelser til tiltakshavers gunst og noen til motstanderne av prosjektets gunst gjennom alle disse årene. Denne avgjørelsen går motstandernes favør, sier ordfører Jon-Ivar Nygård til Nettavisen.



Krever erstatning for «voksenopplæring» av politikere

Zwart etterlyser nå en grundig gjennomgang av kommunens behandling av saken.

– Omgåelse av hva som har vært klart hele tiden har vært neglisjert på grunn av manipulering av utbygger. Én sak er reguleringsplanen, det andre er hva som er sløst av ressurser gjennom en periode på mer enn ti år, sier Zwart til Nettavisen.

– Vi kommer nå til å søke om erstatning for enorm ressursbruk i forbindelse med vår voksenopplæring av sentrale politikere, fortsetter han.

- Fylkesmannen strekker hendene i været

Rasmus Os, representant for utbyggerne i Husebukta, viser til at prosjektet fortsatt har byggetillatelse.

– Dette rokker ikke ved våre planer om å realisere turistanlegget på Hankø. Når det gjelder fylkesmannens vedtak, mener vi at det opplagt må være feil, men vi får se hva vi gjør. Det er jo ganske merkelig at fylkesmannen mener at vi kan fullføre alle grunn- og fundamenteringsarbeider for de næringsseksjonerte hyttene, men ikke sette noe oppå fundamentene, sier han til Nettavisen.

Os mener fylkesmannen plutselig har endret oppfatning på det rettslige hovedspørsmålet sammenlignet med brevet de sendte ut før jul.

– Dette er i seg selv oppsiktsvekkende. Fylkesmannen strekker hendene i været, og unngår å vurdere sakens hovedspørsmål. Det refereres bare til en ufullstendig og uforsvarlig vurdering fra departementet, som fylkesmannen tydeligvis føler seg forpliktet til å følge, fortsetter Rasmus Os.

