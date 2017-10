Høstsalg av nye Oslo-boliger ned 48 prosent

Kraftig fall i salg av nye boliger i Oslo.

Rapporten Econ Nye Boliger, laget av Samfunnsøkonomisk analyse, gir en oversikt over pris- og salgsutvikling for nye boliger.

Rapporten viser at det totalt på Østlandet har blitt solgt 1.245 nye boliger siden midten av august. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med samme periode i fjor, skriver Dagens Næringsliv.

For Oslo har nedgangen vært på hele 48 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. For Østlandet har nedgangen vært 41 prosent.

- Vi er bekymret, sa administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening i forrige uke. Da la foreningen fram tall som viste at boligsalget har gått ned 20 prosent hittil i år, og at salget har gått ned 60 prosent i Oslo sammenlignet med fjoråret.

- Dersom nedgangen i salget fortsetter, vil vi se sysselsettingsmessige konsekvenser om 6 - 12 måneder, sa han.

Les egen sak: Oslo: Nyboligsalget ned 60 prosent

Salgsnedgangen reflekteres også i boligprisene, som går ned. Septembertallene fra Eiendom Norge viste at prisene gikk ned 1,6 prosent nominelt, og 0,5 prosent korrigert for sesongvariasjoner. Prisnedgangen fulgte en nedgang i august, som var den første august-negangen siden målingen startet i 2003.

Les egen sak: Boligprisene fortsetter å falle

Mest sett siste uken