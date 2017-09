Hurtigruten og Stordalen inn i Kleven-verftene

Petter Stordalen er blant investorene som skyter inn 300 millioner kroner i Klevenkonsernet.

Hurtigruten går sammen med blant andre Petter A. Stordalens investeringsselskap Strawberry Equity og britiske TDR, og investerer 300 millioner kroner i Klevenkonsernet.

Det nye investorselskapet består også av Åge Remøy, Kleven-familiens selskaper John Kleven AS og H-Invest AS, det familieeide tyske yachtverftet Lürssen Group og investoren Per Lillebø, opplyser Hurtigruten i en pressemelding.

Kleven har slitt økonomisk i flere måneder, og selskapet var avhengig av nye eiere for ikke å gå konkurs, skriver Sunnmørsposten.

- Med Kleven som et av de fremste eksemplene, er norsk verftsindustri i verdensklasse. Nå går vi sammen for å videreutvikle den unike kompetansen, sikre nye lokale arbeidsplasser og skape vekst i konsernet som bygger fremtidens skip, sier Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten.

- Kleven har en stolt og rik historie som strekker seg helt tilbake til 1939. Det er et symbol på norsk innovasjon og skaperkraft både på land og til sjøs. Klevenkonsernet har, i likhet med andre norske verft, fått merke nedturen i olje- og offshoresektoren, men kompetansen til de ansatte og Kleven-familien er bunnsolid. Vi gleder oss over å kunne bidra inn i et nytt, spennende kapittel for Kleven, sier investor og Hurtigruten-eier Petter A. Stordalen, i en pressemelding.