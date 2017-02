ANNONSE

Vanlige forbrukslån og kredittkort har vanligvis rundt 20 prosent i rente, og på enkelte smålån med kort tilbakebetaling, kan den effektive renten bli mange hundre prosent, melder NRK.

Det vil Huseiernes Landsforbund sette en stopper for:

– Disse verstinglånene har spinnvill rente, og det rammer de ressurssvake blant oss, sier Kristin Gyldenskog, avdelingsleder for interessepolitikk i Huseiernes Landsforbund til NKR.

Les også: Forbrukerrådet: - Klipp dette kredittkortet i to

Utspillet kommer i kjølvannet av en fersk høring knyttet til det nye gjeldsregisteret, som skal hindre at folk tar opp forbrukslån og kredittkortgjeld i det uendelige.

- Rimelig

Ingen andre aktører går så drastisk til verks som det Huseiernes Landsforbund foreslår.

– Vi mener 5 prosentpoeng over pengemarkedsrenten er et rimelig tak, svarer Gyldenskog.

Finansminister Siv Jensen (Frp) er avventende og sier at mange har glede av nettopp disse forbrukslånene og klarer å betale dem ned i tide.

- Betydelig samfunnsproblem

Regjeringen skal legge frem et lovforslag om gjeldsregister for Stortinget våren 2017.

Du finner flere detaljer her!

- Gjeldsproblemer er et betydelig samfunnsproblem som medfører store kostnader både for den som rammes og for samfunnet. I dag kan en person med svak økonomi ta opp svært mange forbrukskreditter i løpet av kort tid, fordi kredittyterne ikke har adgang til å undersøke hvor mye gjeld kundene har fra før. Dette er en viktig årsak til gjeldsproblemene vi ser i dag, sa barne- og likestillingsminister Solveig Horne i september.