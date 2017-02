ANNONSE

De tre amerikanske storbyene topper listen over de dyreste byer i verden å leie en leilighet i 2017, viser en oversikt fra eiendomsmeglerindeksen Nested i London, ifølge Wall Street Journal.

Hongkong, Dubai, Singapore og Washington D.C. følger etter, viser undersøkelsen av de 124 byene.

I San Francisco er den gjennomsnittlige månedsleien for en leilighet på 75 kvadratmeter for en familie på fire oppe på 4.000 dollar, som tilsvarer over 33.000 norske kroner. Familien må tjene 163.000 dollar, over 1,3 millioner kroner, i året for å ha råd til å bo i leiligheten, ifølge avisen. I den nest dyreste byen må en person betale nærmere 2.000 dollar, over 16.000 kroner, for en leilighet på under 40 kvadratmeter.

