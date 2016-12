Høy vannstand langs Oslofjorden mens Urd herjer

ANNONSE

I Sandefjord er to gater stengt på grunn av flom, skriver Østlands-Posten.

Les også: Gigantskip med 17 mann om bord holdes mot været

Ifølge Meteorologisk institutt ventes vannstanden mellom svenskegrensa og Lindesnes å være 90-135 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen, høyest innerst i Oslofjorden, tidlig mandag kveld, ifølge NRK.

Er du rammet av uværet? Har du tips, bilder eller video? Send til telefon 02060 eller epost 02060@nettavisen.no.

Les også: - Urd lever opp til forventningene

- Få bilen opp i høyden



På Hvaler i Østfold var det tidligere søndag varslet en vannstand på 171 centimeter, over én meter høyere enn hva som er vanlig, ifølge Fredriksstad Blad.

– Få bilen opp i høyden, de som har båt ute bør sjekke fortøyningene og sørge for at båten er godt fortøyde, var oppfordringen fra Pål Bustgaard hos Horn Rescue på Hvaler til avisa.

Politiet i Østfold melder på Twitter klokka 20.31 at vannet går over bryggekanten i Halden sentrum. Gangområdet mot bryggekanten er sperret av.

Ekstremværet Urd var mandag kveld i ferd med å passere toppen på Vestlandet, mens Østlandet står for tur natt til tirsdag.

- Uværet minker litt i Sogn og Fjordane nå, og det er i ferd med å minke litt i Hordaland. Det henger litt etter i Rogaland og Vest-Agder, men også der roer det seg i løpet av mandag kveld, sier vakthavende meteorolog Frode Hassel ved Meteorologisk institutt til NTB.

Orkan styrke i Rogaland og Hordaland

Urd slo inn over norskekysten mandag ettermiddag, og to steder blåste det til orkan styrke i 18-tiden.

Det var i Eigerøy ved Egersund i Rogaland, og Røldalsfjellet i Hordaland, der målepunktet ligger 1.370 meter over havet, at det ble målt orkan (over 32,6 meter i sekundet) i middelvind, vind målt over ti minutter.

Prognosene

Hassel sier at målingene mandag har stemt bra overens med det instituttet varslet 1. juledag. Også på Sotra ble det målt orkan styrke mandag kveld, med vindkast opp mot 45 meter i sekundet.

– Det har levd opp til forventningene, men det har så klart vært lokale variasjoner, sier Hassel. (©NTB)

Les også: Urd skaper problemer også i Danmark og Sverige

Materialer og løse gjenstander som var tatt av vinden lå strødd ved Amfi senter i Farsund.

En arbeider fra Mesta rydder E39 øst for Lyngdal etter at et tre blåste over veien som følge av Urds herjinger.

Les også: Alt om trafikken 2. juledag



Slik berører ekstremværet Urd Norge 2. juledag:

Flere innstilte fergeavganger langs kysten.

Fergeselskapet Color Line har avlyst samtlige av sine avganger mellom Norge, Sverige og Danmark.

Flere flyavganger fra Bergen og Oslo er innstilt eller forsinket. Flere flyplasser på Vestlandet holder stengt.

Innbyggerne i flere fylker er uten strøm mandag. Bare i Hordaland er 17.000 husstander strømløse, mens i Sogn og Fjordane er 5.000 uten strøm melder NRK. Til sammen antas nærmere 30.000 nordmenn å være uten strøm, ifølge NVE.

De to eneste fjellovergangene mellom øst og vest som er åpne, er E16 over Filefjell, og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet. På begge veier er det kolonnekjøring.

Høy vannstand langs kysten fra Lindesnes til Stad, og bølger på rundt 12 meter. Enkelte av dem kan bli opp til 25 meter.

I Oslofjorden kan det bli ekstrem vannstand.

Ekstremværet Urd blåste til orkan styrke flere steder i landet mandag kveld, melder Meteorologisk institutt.

Mandag kveld og natt til tirsdag beveger Urd seg videre mot Aust-Agder, Telemark og Østlandet.

Les også: Varsler opptil 25 meter høye bølger



Følg Twitter-meldinger fra politiet her: