Hydro-slakt på negativ børs

Det tradisjonsrike industrikonsernet ble dagens store taper, og startet fallet fra åpning fredag formiddag. Aksjen var ned 5 prosent da handelen stengte for uka. Fredagsfallet følger en svekkelse på drøyt 3 prosent torsdag og medvirket til at aksjekursen nå ligger på sitt laveste nivå på en måned.

Fallet overrasker noe, i og med at Hydro leverte et kvartalsresultat fredag som tilfredsstilte forventningene og som er 400 millioner kroner bedre på driften sammenlignet med første kvartal i fjor. Riktignok venter selskapet høyere råvarepriser framover, men etterspørselen etter aluminium er ventet å stige enda mer, ifølge Nordnets investeringsøkonom Tom Hauglund, som uttaler seg til E24.

Hydro var også fredagens desidert mest omsatte selskap, etterfulgt av DNB (-0,8), Marine Harvest (+1,1), Statoil (+0,8) og Telenor (-1,9).

Blant fredagens vinnere er oljeselskapet Aker BP, som legger på seg 2,5 prosent etter å ha lagt fram et godt kvartalsresultat og snakket opp mulighetene for store oljeforekomster i Barentshavet.

Oljeprisene holder seg stabilt rundt 50 dollar. Nordsjøoljen gikk i 19-tiden fredag for 52 dollar fatet på spotmarkedet, noe opp fra torsdag ettermiddag, mens et fat amerikansk lettolje gikk for 49,2 dollar.

I London fortsatte FTSE 100-indeksen nedover og endte dagen ned 0,5 prosent. I Frankfurt og Paris gikk DAX 30- og CAC 40-indeksene begge ned 0,1 prosent.

