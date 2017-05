Høyere oljepris og sterkere krone

ANNONSE

Oppgangen kommer trolig som følge av et fall i amerikanske lagertall og signaler om at OPEC vil utvide produksjonskuttene.

- Vi fikk litt action i går ettermiddag da amerikanske oljelagre viste et større fall enn ventet, og lagrene falt for femte uke på rad. Det dro oljeprisen over 50 dollar fatet og med det styrket kronen seg, skriver sjeføkonom i Nordea Markets Kjetil Olsen.

Prisen for en euro kom ned rundt åtte øre og noteres i skrivende stund til 9,37 (se figur).

- Fortsatt er sensitiviteten til oljepris langt større enn hva vi har vært vant til de siste par årene - faktisk fire ganger så stor. Og det til tross for at Norge nå er langt mindre oljeavhengig enn før oljeprisfallet i 2014, skriver Olsen.

En fersk Nordea-analyse av kronemarkedet (NOK players obsessed with oil) konkluderer blant annet med at kroneutslagene har vært uforholdsmessig kraftig.

- Det norske kronemarkedet er i utgangspunktet et lite og lite likvid marked. I det siste har kroneinteressen vært påtagelig dårlig, med dertilhørende svært dårlig likviditet. Det betyr også at små bevegelser i drivere kan gi nokså store utslag. Samtidig indikerer kursutvikling på andre råvarevalutaer som CAD og AUD at det ikke bare er svak kronelikviditet som har bidratt. Markedet bygger trolig også inn en kraftig risikopremie på grunn av usikkerhet rundt oljeprisen, og da spesielt risikoen for et kraftigere fall enn vi har sett, skriver Olsen.

OPECs vilje og evne til å stå bak produksjonskuttene og til å videreføre dem er trolig stilt i tvil.

- OPEC-møtet 25. mai kan derfor bli ekstra viktig for valutakursutviklingen framover. Et signifikant løft i oljeprisen vil kunne trigge ny interesse for kronen. Vi legger til grunn en videreføring av OPECs kutt og dermed en høyere oljepris framover, og venter nå EURNOK rundt 9,00 til sommeren og 8,80 ved årsslutt. De grunnleggende forholdene i norsk økonomi tilsier uansett etter vår vurdering en vesentlig sterkere krone enn vi har i dag, skriver Olsen.

Skuffende inflasjonstall

At kronen styrket seg bredt er noe overraskende sett i forhold til noe skuffende inflasjonstall.

Norsk kjerneinflasjon ble 1,7 prosent i april (uendret fra mars), mot ventet 1,9 prosent av konsensus.

- Enda viktigere, dette var godt under Norges Bank sitt anslag på 2,1 prosent fra Pengepolitisk Rapport i mars. Totalinflasjonen endte også godt under forventningen på 2,2 prosent. Norges Bank ventet 2,9 prosent, skrive Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

Inflasjonen er isolert sett et argument for rentekutt. Det at Norges Bank stadig får inflasjonsoverraskelser på nedsiden gjør et nytt rentekutt mer aktuelt for hver måned som går.

- Vi har lenge ment at risikoen er på nedsiden på styringsrenta, mens vår hovedprognose er uendret styringsrente i lang tid. Vi opprettholder denne prognosen, men noterer oss at nedsidesannsynligheten har økt etter gårsdagens tall, skriver Fjære.

