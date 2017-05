Høyeste oljepris på over en måned

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Prisen på et fat nordsjøolje steg mandag med 0,5 prosent eller 26 cents til 53,87 dollar. Den er dermed på sitt høyeste nivå siden midten av april.

Dette er et klart signal om at markedet tror at produksjonsavtalen til OPEC og andre oljenasjoner vil bli forlenget, skriver Market Watch.

Den amerikanske lettoljen steg også, med 0,8 prosent eller 40 cents, og ligger nå på 50,73 dollar per fat.

Senere denne uka skal de største oljenasjonene møtes i Wien for å diskutere en forlengelse av produksjonsavtalen, som i utgangspunktet går ut i juni.

Det er ventet at konklusjonen blir en forlengelse, men i hvor lang tid og hvor omfattende kuttene blir, er mer uvisst.

Ifølge Market Watch hevdes det at Saudi-Arabia og Irak begge ønsker en avtale som strekker seg over ni måneder.

Børsindeksene i New York steg også mandag. Dow Jones la på seg 90 poeng eller 0,4 prosent og veier nå 20.894 poeng, mens Standard & Poor 500 ligger på 2393 poeng etter en pluss på 12 poeng eller 0,5 prosent. Nasdaq endte på 6133 poeng etter en stigning på 49 poeng eller 0,8 prosent.