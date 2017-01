Høyre: - Tajik forstår ikke

ANNONSE

Tidligere onsdag gikk Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, ut mot kritikken de har fått fra Høyre fordi de vil verne det meste av Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet.

«Nå vender Arbeiderpartiet oljenæringen ryggen i en tid der titusener mister jobben», skrev Høyre på sin Facebook-side mandag.

SLÅR TILBAKE: Stortingsrepresentant Tina Bru (H) mener Hadia Tajik ikke forstå oljenæringen med sine uttalelser til Nettavisen.

- Jeg reagerer sterkt når Høyre nå skyver arbeidsledige i oljenæringen foran seg i sine angrep på Arbeiderpartiets innstilling til kompromissløsning for petroleumsaktivitet i nord. Det er rett og slett frekt, sa Tajik til Nettavisen.

Men nå slår Høyre tilbake mot Tajik.

- Tajik viser med dette at hun ikke forstår oljenæringen, eller kjenner til hva som er aller viktigst for denne næringen, sier stortingsrepresentant Tina Bru (H) til Nettavisen.

- Skyver de ikke foran oss

Hun mener Ap med forslaget gjør det motsatte av å skape arbeidsplasser.

- Spør man næringen selv hva som er aller viktigst for å opprettholde aktivitet og arbeidsplasser, så er det nettopp tilgang til areal og forutsigbar politikk. Det Ap gjør med dette kompromissforslaget er motsatt av begge disse tingene, sier Høyre-politikeren, og samtidig avviser at de skyver de arbeidsledige foran seg:

- Vi skyver ikke de arbeidsledige foran oss, men vi peker på at i en tid hvor oljenæringen sliter i motbakke, og mange har mistet jobben, er det helt feil å sende et signal om at man ikke ønsker å legge til rette for aktivitet i noen av de mest attraktive arealene på norsk sokkel, sier hun.

OLJE-NEI: Ap vil verne det meste av Lofoten, Vesterålen og Senja i neste stortingsperiode, men åpner for konsekvensutredning i Nordland 6. De vil utsette områdene Nordland 6 og Troms 2 til de har fått mer kunnskap.

I området lengst unna Lofoten, kalt Nordland 6, åpner riktignok Arbeiderpartiet for en konsekvensutredning. For områdene Nordland 7 og Troms 2 (se kart til venstre), vil de vente på oppdatert kunnskap.

- Må vente lenger med Ap



Tajik sa at hun ikke helt forstår hva Høyre egentlig mener med kritikken.

- De skriver at nå vender Arbeiderpartiet oljenæringen ryggen i en tid der titusener mister jobben. Hva mener de med det? Mener de at de som er arbeidsledige i dag skal vente i over ti år på at Lofoten, Vesterålen og Senja skal kunne skape arbeidsplasser basert på et olje- og gasspotensial, sa Tajik.

Bru på sin side mener det snarere er Tajik som ikke forstår hva som gir aktivitet i næringen.

- Hun snakker om at de arbeidsledige må vente i 10 år. For det første så blir det mer enn 10 år med det tempo Ap legger opp til, men for det andre så er det heller ikke slik at det bare skapes arbeidsplasser fra det tidspunktet oljeproduksjon er i gang, påpeker hun.

- Sender helt feil signaler

Bru mener Ap sender helt feil signaler med sitt olje-nei.

- Til syvende og sist så handler dette om hva slags signal man sender om fremtiden. Ap sier med dette forslaget at de vil verne områder før de har kunnskapen på plass, som er en helt ny linje i norsk petroleumspolitikk. Samtidig sier de at de ikke er like opptatt av å sikre arbeidsplasser i denne næringen i fremtiden, som de har vært frem til nå, sier hun, og legger til:

- Det er beklagelig, og det tror jeg Tajik vet. Men jeg skjønner at hun er opptatt av å skyve ansvaret over på Høyre i stedet for å ta ansvar for et kompromiss som ingen, verken miljøbevegelsen eller oljenæringen, er fornøyde med, sier Bru.