Høyre: Alle kan få økt skatt med Ap

ANNONSE

Høyre har forberedt påsken med en quiz om Arbeiderpartiets skatte- og avgiftsopplegg. Høyres påskebudskap er at «Alle får økt skatt med Ap». Det får Arbeiderpartiet til å se rødt.

Les også: Nordmenn må jobbe 3,5 uke mer for å dekke gapet mellom framtidige inntekter og utgifter

- Jeg er overrasket over at de spiller et så svakt kort, sier Harald Jacobsen, finanspolitisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe til Nettavisen.

Han avviser at Arbeiderpartiets opplegg betyr en skatteskjerping for det brede lag av folket og holder fast ved at tre av fire får lavere eller om lag uendret inntektsskatt. Høyre kontrer med at Ap har rett - når det gjelder inntektsskatt, men at det samlede skatte- og avgiftstrykket gir et annet bilde.

Skattequiz med Ap-brodd

- Når Ap sier at alle skal med, gjelder det også skatteøkninger. Nær alle får nemlig økt skatt med Arbeiderpartiet. Hvor stor regninga blir avhenger både av forbruket ditt, og hvem Ap samarbeider med, sier Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre.

Gjennom å svare på spørsmålene i Høyres skattequiz, gir partiet deg et svar på hvorvidt du vil oppleve økte skatter og avgifter dersom Ap vinner valget til høsten.

- Bryter med Stoltenbergs linje

Jan Tore Sanner mener Ap-leder Jonas Gahr Støre bryter med tidligere Ap-leder Jens Stoltenbergs linje:

- Stoltenberg lovte å videreføre skattenivået, mens Støre lover velgerne høyere skatter og avgifter. Støre tar Ap mot Venstre, hevder Sanner.

Han sier det er snakk om usosiale skatteøkninger som gjør at folk får mindre igjen i lommeboken hver måned.

Dette er tabellen som Høyre legger fram. Her har de beregnet hvor mye skatter og avgifter øker samlet sett dersom Arbeiderpartiets skatteopplegg for 2017 skal gjennomføres.

Høyre har lagt Arbeiderpartiets skattetabell til grunn og lister opp hvem som vil merke den skatte- og avgiftsøkningen Ap har varslet. Eier du diesel- og bensinbil, ligger du ifølge Høyre tynt an. Det samme hvis du kjøper snus eller røyk på taxfree, handler på internett fra utlandet, røyker eller snuser eller tjener mer enn 600.000 kroner i året.

Skjermbilde fra Høyres påskequiz, der de oppfordrer folk til å ta quizen og se om de får økt skatt med Ap i regjeringskontorene.

Ifølge Høyres beregninger vil 2.480.000 bensin- og dieselbilister få økt skatt, 1.620.000 netthandlere vil få økt skatt, 920.000 lønnsmottakere vil få økt skatt, 460.000 røykere vil få økt skatt og 210.000 pensjonister vil få økt skatt.

Ap: - Et påskemysterium

I Arbeiderpartiet ble de klar over Høyres påskequiz da Nettavisen ringte. Harald Jakobsen, finanspolitisk rådgiver for partiets stortingsgruppe, sier dette om Høyres utspill:

- At Høyre benytter anledningen til å minne folk om regjeringens bompenge- og avgiftsrekord er et påskemysterium. Fire år med Høyre/Frp-regjering har gitt 2.480.000 bensin- og dieselbilister økt drivstoffavgift. De fleste av disse har også måttet betale regjeringens rekordhøye bompengeregning – 37 milliarder kroner på fire år. Regjeringspartiene innført i fjor bompenger i lufta gjennom at alle som reiser med fly må betale flypassasjeravgift. Erna Solberg har sørget for at alle landets 2.350.000 husstander som bruker elektrisitet har fått økt el-avgift. Foreldrene til om lag 250.000 barn må betale over 2000 kroner mer for barnehageplassen i året. Det er stort sett bare den rikeste tidelen i landet som har merket noe til de 25 milliardene i skattekutt. Landets rikeste har fått 160 ganger mer i skattekutt enn folk flest. De fire milliardene regjeringen har økt avgiftene med er imidlertid fordelt på folk flest.

Harald Jacobsen er finansrådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Jacobsen holder fast ved at Ap har lagt fram et skatteopplegg hvor tre av fire får lavere eller om lag uendret inntektsskatt, mens de med millioninntekter og stor formuer må betale noe mer. Han legger til at rundt 9 av 10 pensjonister får lavere eller lik skatt på sin inntekt med Arbeiderpartiets foreslåtte opplegg.

Jacobsen sier at fordelsberegningen av deres skatteopplegg for 2017 er gjort av Statistisk sentralbyrå, mens beregningene for pensjonistene er gjort av Finansdepartementet.

- Jeg tror nok Høyre er mer urolige for at dagens flertallskonstellasjon ikke har hatt flertall på flere måneder og at det går mot exit Erna Solberg til høsten. De har i alle fall lite å slå i bordet med på skatte- og avgiftssiden, så jeg er overrasket over at de spiller et så svakt kort, sier Jacobsen til Nettavisen.

Les også: - Skattene bør økes, men politikerne vrir seg unna