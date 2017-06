ANNONSE

Ap skal bruke sju milliarder kroner mer på Nasjonal transportplan (NTP). Partiet sier de også vil bygge seks nye veier i tillegg til å øke statens andel i kollektivavtalene i byene. Ifølge VG har Astrup, som er leder av transportkomiteen på Stortinget, regnet ut hva løftene vil koste og mener Ap lurer velgerne.

- Det vi ser nå er en pinlig overbudspolitikk. Dette lar seg ikke finansiere, sier han. Men Aps Eirik Sivertsen, nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen, sier de har en plan.

- Jeg kan forsikre om at vi kan gi en god redegjørelse for hvordan vi skal betale for dette, sier han. Sivertsen forklarer at Ap for det første flytter på 51,3 milliarder kroner i transportplanen, slik at det ikke er «nye» penger som går til Aps løsninger, foruten de varslede sju milliardene ekstra i NTP.

Videre mener Sivertsen at Høyres prisanslag for Aps planer om seks nye veier, på 18 milliarder kroner, er feil.

