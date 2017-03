Høyre vedtok å fjerne flypassasjeravgiften

ANNONSE

GARDERMOEN (Nettavisen): Forslaget fra Østfold Høyre ble tatt opp på tampen av samferdselsdebatten fredag.

I voteringen ble det flertall for forslaget, som lyder «fjerne flypassasjeravgiften og erstatte den med en avgift som har klar miljøeffekt».

Moss' Høyre-ordfører Tage Pettersen jubler over vedtaket, selv om han erkjenner at det er en vei å gå før avgiften blir fjernet.

– Men at det største partiet på borgerlig side er tydelig på at flypassasjeravgiften ikke er ønsket, er et veldig godt tegn, og det er en glad dag for veldig mange, sier han til NTB på Gardermoen.

USIKKERHET: Stortingsrepresentant Svein Flåtten mener Høyres vedtak om å fjerne passasjeravgiften skaper en unødvendig usikkerhet.



- Unødvendig usikkerhet



Vedtaket ble fattet uten noen stor debatt, til overraskelse for flere på landsmøtet.

- Jeg stemte faktisk ikke for det, men dette vil da bli vår politikk, sier stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen på Stortinget, Svein Flåtten (H), til Nettavisen.

- Har du noen ideer om hva som kan erstatte flypassasjeravgiften?

- Nei, det er kanskje det litt uheldige med et forslag som kommer over bordet. Det sprer en usikkerhet for selskapene, det sprer en usikkerhet for passasjerene og er litt lite gjennomarbeidet. Men nå ligger det på bordet, og så får en gjøre det beste ut av det, sier Flåtten.

- Det vil ta tid



Han påpeker samtidig at det vil ta tid før en ny avgift kan være på plass.

- Dette vil ta en god del tid, og jeg tror det er et godt stykke frem før vi ser at dagens avgift er erstattet av en annen avgift, sier han, og legger til:

- Den nåværende avgiften vil eventuelt bli erstattet med en mer miljørettet avgift. Det er klart det er et utredningsarbeid i forkant av dette her. Det må godkjennes hos ESA av konkurransemessige hensyn, og så er det viktig å understreke at ingen har vedtatt at det skal bli mer og høyere avgifter enn i dag. Det er snakk om en erstatning.

- Er du overrasket over at dette bare ble banket gjennom?

- Ja, det er jeg veldig overrasket over, sier Flåtten.

Venstre-jubel

Også Venstre-nestleder Terje Breivik jubler over vedtaket.

– Når Høyre nå har vedtatt en modell som er i samsvar med Venstres foretrukne modell, er det kjempebra. Det var jo regjeringens modell for flypassasjeravgift som ble vedtatt, sier han til NTB.

Nå kan flypassasjeravgiften bli skrotet allerede i revidert nasjonalbudsjett, sier Breivik – hvis Høyre og Frp ønsker det.

Han mener det er flere måter å gå fram på for å gjøre en ny avgift mer miljørettet.

– Det letteste er å innføre differensierte satser etter reiselengde, der det skilles mellom innenlands-, europeiske og interkontinentale flyginger, sier Breivik.

En annen modell er å lenke avgiften til CO2-utslippene som er forbundet med den enkelte flyging.

Utskjelt avgift

Det skapte voldsom debatt da flypassasjeravgiften - også kalt flyseteavgiften - på 88 kroner per passasjer per flyreise fra norske flyplasser, ble innført fra 1. juni i fjor. Avgiften var en del av budsjettavtalen mellom Høyre- og Frp-regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF fra november 2015. Flyselskapene protesterte, og lavprisselskapet Ryanair truet med at en slik avgift ville føre til at de ville måtte trekke seg ut fra Rygge flyplass i Østfold, noe som senere ble en realitet. Det førte til nedleggelse av flyplassen, som hadde sin siste avgang i oktober i fjor. Avgiften er beregnet å gi 1,6 milliarder kroner i inntekter i inneværende år.

Ny avgift

Moss-ordføreren, som også er andrekandidat til Stortinget fra Østfold, understreker at kritikken mot flypassasjeravgiften har vært at den ikke treffer spesielt godt. I Høyre-vedtaket skal avgiften erstattes med en annen avgift.

– Å fly er en utfordring i forhold til klima. Da må man se på avgifter knyttet til drivstoff eller andre ting som også flyselskapene, operatørene, mener er mer riktig og rettferdig, sier Pettersen.

– Legge avgiften på drivstoff i stedet for passasjeren?

– Det kan være en mulighet, men dette må utredes grundigere, sier han.

