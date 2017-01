Høyre vil ha gratis kollektivtrafikk under dieselforbud

ANNONSE

Ved et annet tiltak, mangedobling av bomsatsene, er det vedtatt å innføre gratis kollektivtrafikk. Overfor VG hevder Eirik Lae Solberg, gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre, at saken nå i realiteten er den samme.

Høyres gruppeleder i bystyret i Oslo, Eirik Lae Solberg. Foto: Oslo Høyre

– Jeg mener det er like relevant å tilby gratis buss, trikk og T-bane i Oslo under et kjøreforbud for dieselbiler. Dette forbudet skaper en vanskelig situasjon for mange. Derfor bør gratistilbudet for kollektivpassasjerer som ikke har periodekort med buss- og bane, også gjelde tirsdag og onsdag, sier Høyre-gruppelederen.

Han mener det i praksis er bare å gi beskjed til Ruter om at passasjerer ikke trenger å kjøpe billett.

– Det bør være like enkelt som å innføre dette dieselforbudet på kort varsel, sier Eirik Lae Solberg.

VG har ikke fått noen kommentar fra miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG), men avisa kjenner til at byrådet ikke akter å innføre gratis kollektivtransport. (©NTB)

