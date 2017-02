I denne butikken gir de vekk mat, helt gratis

ANNONSE

«For dumt å kaste det..» står det på plakatene hos Meny på kjøpesenteret Oasen, skriver Bergensavisens nettutgave.

De er festet på kasser med mat som i utgangspunktet skulle kastes, men som butikken heller ønsker å gi vekk til dem som måtte ønske den.

– De har holdt på dette i cirka en måneds tid. Ifølge butikksjefen er det svært populært, sier Eli Strand, kommunikasjonsrådgiver i Meny.

Har et samfunnsansvar

Hun forteller at flere av butikkene deres som har begynt med dette.

– Vi ønsker å bidra til at det kastes mindre mat. Det har vært lett å få kjøpmennene våre med på denne dugnaden. De ønsker heller ikke å kaste mye mat, sier Eli Strand, kommunikasjonsrådgiver i Meny, til BA.

Matsvinn er et omfattende problem i hele verden.

I Norge kaster vi over 350.000 tonn mat som burde vært spist fra matindustrien, dagligvarehandelen og hos forbrukerne.

Den aller største delen av denne maten, kastes hjemme hos folk.

Men også butikkene kaster godt over 60.000 tonn mat i året, ifølge nettstedet matsvinn.no.

– Dette er ikke det eneste som blir gjort for å forhindre problemet hos oss. Vi har forsøkt mange ulike ting, og det er en balansegang. Vi skal jo også drive butikk, men samtidig har vi et samfunnsansvar, sier Eli Strand.

– Blant annet prøvde vi for noen år siden å gi vekk brød etter klokken 1800. Problemet var bare det at svært mange heller begynt å dukke opp da, og vi solgt mye mindre brød, legger hun til.

Omplassert frukt

Hun forteller at de også gir vekk en del mat, som ikke har gått ut på dato ennå, til veldedige organisasjoner, samt at de har begynt med såkalt omplassert frukt.

– Før kastet vi alt dersom for eksempel én av fire løk i en pakke var dårlig. Nå selger man heller de som fortsatt er bra til en mindre pris, sier Strand.

– Vi som matvarekjede har et ansvar, men det samme har folk hjemme. Derfor prøver vi også å drive informasjonsarbeid for å minne kundene på at er viktig og planlegge, samt oppbevare mat riktig slik at det ikke må kastes.

Mette Nygård Havre er kommunikasjonssjef i Bir, og står også bak Facebook-siden som heter «Spis opp maten». (Foto: Anders Helgerud)

- Delt over 1300 ganger

Mette Nygård Havre er kommunikasjonssjef i Bir, og står også bak Facebook-siden som heter «Spis opp maten».

Hun forteller at hun i helgen la ut et bilde fra Meny på Oasen, og at en halv million mennesker har sett på det.

Det er også delt over 1300 ganger.

– Dette engasjerer, og er et flott eksempel på hva butikkene kan gjøre. Hele poenget er å få redusert matsvinnet i hele næringskjeden, sier Nygård Havre.

Hun legger til at Norge gjennom FNs bærekraft mål har forpliktet seg til å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030.

– For å klare dette må alle bidra. I alle ledd. Det har blitt stor interesse rundt dette, og det er bra. Det er kjempegøy med så mye engasjement, sier kommunikasjonsrådgiveren.