Igangssetting av nye boliger på sitt høyeste på 35 år

Saken oppdateres.

Igangsetting av nye boliger øker hele 37 prosent i 1. kvartal 2017 sammenliknet med 1. kvartal 2016.

Vi må tilbake til starten av åttitallet til å se så mye igangsetting i det norske boligmarkedet som vi ser nå. De siste 12 månedene er det igangsatt i overkant av 33.000 nye boliger.

- Ser vi på Norge under ett, tror jeg nå vi nærmer oss nå en balanse mellom tilbud og etterspørsel etter nye boliger, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes forening til Nettavisen.

Tror boligprisveksten vil avta

Han sier at lavere innvandring gir lavere befolkningsvekst som igjen fører til et lavere boligbehov. Salget av nye boliger steg tre prosent i første kvartal i år sammenliknet med første kvartal 2016.

- Det er dog noen regionale forskjeller som gjør at boligbyggingen må opp i enkelte fylker, sier Jæger.

Han sier at han tror boligprisveksten nå vil avta.

- Jeg håper vi får en utflating av prisene også i Oslo. Det er at vi har fått en mer avventende holdning til boligkjøp også på bruktmarkedet, synes jeg er bra. Det er ingen markedet som klarer 25 prosent prisvekst over lengre tid, sier Jæger til Nettavisen.

-Jeg synes at vi begynner å ser en svakere prisvekst ved starten av året, men jeg tror vi vil se enda større korreksjoner i boligmarkedet i Oslo, sier han.

Tror boliger vil falle i pris

Han viser til at med en årslønn på 500.000 kroner kan du kjøpe en leilighet til 3 millioner kroner.

- Det er ikke mange leiligheter til den prisen nå i Oslo. Det gjør at en del av bruktboligene må enda mer ned i pris for at dette skal i god balanse, men om korreksjonen kommer i år eller neste år skal jeg være forsiktig med å si. Det er mye psykologi ute og går, sier Jæger til Nettavisen.

Det som er viktig er å holde det høye trykket i boligbyggingen, spesielt i Oslo, også i tiden fremover.

- Hvis man ikke regulerer nok nå, kan vi få en ny smell. Vi håper på 5.000 nye boliger i år, og jeg mener vi har mye å gå på i Oslo kommune. Jeg tror man politisk må gjøre enda mer for å få fart på boligbyggingen, sier han.