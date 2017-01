ANNONSE

Det er lett å la seg friste av gode tilbud og konkurranser på nett. Men har du fått e-posten avbildet til høyre, bør du styre unna.

Se saken på rb.no

Det er nemlig ikke IKEA som har sendt ut e-posten med den tilsynelatende gledelige nyheten om at du har vunnet et gavekort på 5000 kroner.

«IKEA har aldri konkurranser av denne typen, og vi oppfordrer alle til ikke å klikke på Facebook-annonsene og heller ikke klikke på lenker i, åpne vedlegg i, eller respondere på denne typen SMS eller e-poster. E-postene bør slettes umiddelbart», opplyser IKEA på sine nettsider.

De skriver også at det er oppdaget at varehuset misbrukes både på SMS, via e-postkampanjer og Facebook-annonser.

Svindelkampanjene har noe varierende ordlyd, men alle hevder at du kan delta i konkurranser der du kan vinne gavekort eller få kuponger av ulik verdi. Noen svindelforsøk ligner også på en ordrebekreftelse på bestilte varer fra IKEA.

Se flere saker på rb.no