Ikke la deg lure av falsk SAS-annonse

Er det for godt til å være sant, så er det ofte det. SAS deler ikke ut gratisbilletter på Facebook og deler du, skaper du problemer for vennene dine.

Nå har en falsk kampanje hvor SAS sin logo misbrukes, dukket opp igjen på Facebook, skriver Romerikes Blad.

– Ikke klikk på noe! Advarer flyselskapet, som ikke står bak den.

Ikke klikk! Ikke del!

– Vi er oppmerksomme på at det er en falsk kampanje på Facebook rundt gratis SAS-billetter. IT Security følger opp denne saken, og vi informerer kunder om at dette ikke er ekte. Det er viktig at man ikke klikker på eventuelle lenker som deles i en slik falsk kampanje, sier presseansvarlig Tonje Sund i SAS.

Hun håper at ingen deler det som tilsynelatende ser ut som om det kommer fra SAS med flyselskapets logo. Det er rent lureri.

Det startet i forbindelse med SAS sitt 70-års jubileum i fjor. Nå er det 71-års (!) jubileum som blir brukt for å lure folk.

Spam

Datahjelperne.no gikk dette nærmere etter i sømmene i 2016 og kom fram til følgende konklusjon:

Du vinner ikke ved å spamme ned venner og grupper med konkurranse.

Du blir kun ledet videre til andre konkurranser De har horrible vilkår og her binder du deg til å få mye spam på telefon og mail.

Du lures til å installere skadevare på pc og i nettleser.

Du spres svindel frivillig ved vanlig Facebook deling.

Så alt i alt tjener du ingenting på dette.

Småbeløp

Flere velrenommerte firma opplever at logoen deres blir misbrukt i forsøk på nettsvindel.

Blant annet har Elkjøp blitt utsatt for det samme ved at det sendes ut eposter med tilbud om gavekort. Det ble bedt om et lite beløp, så gikk nettleseren i stå, men etter noen uker ble det trukket småbeløp fra kontoen hos dem som hadde tastet inn betalingsinformasjon.