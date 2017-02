ANNONSE

Indias største mobiloperatør overtar Telenor India, opplyser Telenor i en børsmelding.

Telenor ASA har 23. februar 2017 inngått en avtale med Bharti Airtel Limited (Airtel) om at Airtel tar over Telenor India. Airtel er Indias største mobiloperatør med over 269 millioner abonnenter og en markedsandel på over 33 prosent, målt i omsetning. Det melder Telenor i en pressemelding og børsmelding natt til torsdag norsk tid.

Airtel tar over Telenor Indias mobilfrekvenser, lisenser og virksomhet, inkludert ansatte og kundebasen på 44 millioner abonnenter. Telenor India vil fortsette sin virksomhet som normalt inntil transaksjonen er gjennomført.

- Dagens avtale er til det beste for våre kunder, ansatte og for Telenor-konsernet. Å finne en langsiktig løsning for vår indiske virksomhet har vært viktig for oss og vi er fornøyd med avtalen med Airtel. Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet ikke ville gitt en akseptabel avkastning», sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor.

(artikkelen fortsetter under figuren)

22.02.17 var kursen på én Telenor-aksje 135.80 kroner. Det er 22,80 kroner kroner mindre enn da Sigve Brekke tok over som konsernsjef 17.08.15 da kursen var 166,60 kroner (se figur). Nedgangen i prosent er på 22,7 prosent. Målt i markedsverdi (marketcap) er nedgangen 46,3 milliarder kroner. Telenor hadde 22.02.17 en markesverdi på 203,9 milliarder kroner.

Ingen ytterligere nedskrivninger



Transaksjonen vil ikke føre til nedskrivninger hos Telenor.

Per fjerde kvartal 2016 var gjenstående verdi av materielle og immaterielle eiendeler i Telenor India 0,3 milliarder kroner.

I henhold til avtalen vil Airtel og Telenor India fusjonere, og Airtel vil ta over Telenor India så snart alle nødvendige godkjennelser foreligger.

Avtalen innebærer at Airtel vil ta over fremtidige frekvensavbetalinger og andre operasjonelle kontrakter, inkludert kontrakter for tårnleie. Transaksjonen er avhengig av regulatorisk godkjennelse, inkludert godkjennelse fra det indiske telekomdepartementet (DoT) og indiske konkurransemyndigheter.

Telenor vil beholde eksponeringen mot krav fra DoT, relatert til perioden Telenor har eid virksomheten.

Blir behandlet som aviklet og solgt fra og med 1. kvartals-rapport



Transaksjonen forventes å bli gjennomført innen 12 måneder.

I Telenor-konsernets finansielle rapportering vil Telenor India fra og med første kvartal 2017 bli behandlet som holdt for salg og avviklet virksomhet.

Telenor kunngjorde planene om å gå inn i det indiske markedet i 2008. I 2016 var Telenor Indias omsetning 6,0 milliarder kroner og selskapets operasjonelle kontantstrøm var -0,4 milliarder kroner.

Telenor har virksomhet i seks telekomsirkler i India (Andhra Pradesh, Bihar & Jharkhand, Gujarat, Maharashtra, UP East og UP West) og eier i tillegg frekvenser i Assam.