Ingen penger til Rødt fra LO-kongressen

For fire år siden fikk partiet penger etter et benkeforslag på kongressen, men det gikk ikke i år.

LO-kongressen bevilget 10 millioner til Arbeiderpartiet, 2 millioner til Sosialistisk Venstreparti og 1 million kroner til Senterpartiets valgkamp.

«LO vil kjempe for en samfunnsutvikling som styrker fellesskapet, og for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle. LOs 34. ordinære kongress slår derfor fast at landets fagorganiserte er best tjent med et nytt flertall, og en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet», står det i vedtaket.

Ved forrige kongress ble det bevilget 6 millioner kroner til Arbeiderpartiet, 1,6 millioner kroner til SV, 550.000 kroner til Senterpartiet og 200.000 kroner til Rødt.

