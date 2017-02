ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Stemningen er god på Wall Street under de første ukene med ny president i USA. Tirsdag gikk alle de tre største hovedindeksene opp til ny rekord.

Industritunge Dow Jones har nå steget åtte dager på rad.

Tirsdag stengte Dow Jones på 20.737,83 poeng etter en pluss på 112,82 poeng eller 0,6 prosent, mens Nasdaq landet på 5865,95 poeng etter en oppgang på 27,37 poeng eller 0,47 prosent. Standard & Poor 500 la på seg 13,92 poeng eller 0,60 prosent og endte på 2365,12 poeng.

Dow Jones har steget nesten 2500 poeng siden presidentvalget i november. Nasdaq har gått opp over 650 poeng, mens S&P har steget over 200 poeng.

En stor del av dette skyldes at det er ventet færre reguleringer og friere spillerom for aksjeselskapene under Trump.

Energisektoren skal ha mye av æren for tirsdagens oppgang hos Standard & Poor 500, melder Market Watch, mens Home Deport og Wal-Mart bidro sterkt hos Dow Jones.

Wal-Mart gikk opp nøyaktig tre prosent og hadde sin beste dag på børsen på ni måneder, helt siden den eksploderte for en pluss på 9,6 prosent 19. mai i 2016.