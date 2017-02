Inkassoeksplosjon: Nordmenn med svak økonomi får kreditt

ANNONSE

Antall saker som havner hos namsfogden har i Norge økt fra 197.700 til 355.000 på åtte år, skriver Dagsavisen. Det er 80 prosent økning.

- Dette har bare gått oppover og oppover, sier namsfogd i Oslo Alexander Dey.

I Oslo er økningen 117 prosent, fra snaut 21.000 saker i 2008 til 45.500 saker i 2016.

- Vi ser at folk som har svak økonomi åpenbart får tilgang på kreditt. De har fått tilgang på ny kreditt på et tidspunkt det virkelig burde vært kroken på døren, sier Dey.

Han ser to mulige forklaringer.

- Enten må bankene bevisst låne ut penger til folk med svak økonomi, fordi de tjener grovt på at de må betale over lengre perioder. Eller så må det være at mislighold av betalinger etterlater så få spor at kredittvurderingen dermed blir for dårlig.

Antall saker som havner hos namsfogden er bare toppen av isfjellet når det gjelder inkassosaker, ettersom det kun er utbetalte inkassokrav som går dit.

Norske husholdninger skylder over 3.000 milliarder kroner, inkludert 86 milliarder kroner i forbrukslån.

