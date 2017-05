Innfører pant på batterier

ANNONSE

Av et årlig forbruk på 2000 tonn husholdningsbatterier i Norge er det en stor andel som havner rett i søpla. Det viser en landsrepresentativ undersøkelse utført av YouGov på vegne av Coop.

Én fjerdedel svarer at de leverer batteriene til spesialavfall.

Nå innfører Coop pant på batterier. Én krone per brukte batteri betaler matvaregiganten.

I første omgang testes batteripantemaskinen ut i Obs-butikker på Østlandet. Pantelappen må brukes på nye batterier.

Får ikke støtte i Stortinget

– Vi er generelt for pant på flere ting. Batterier er ikke det største problemet når det gjelder forsøpling, men det er likevel den delen av forurensningen som aldri blir borte. Til slutt havner det på matfatet i form av miljøgifter, så dette er en kjempeidé, sier Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne til Nettavisen.

– Men burde ikke dette være en oppgave for politikerne?

VIL HA FLERE PANTEORDNINGER: 1.-kandidat til Stortinget for MDG Hordaland, Arild Hermstad.

– Vi vil ha politiske vedtak på dette, men så langt har vi ikke lykkes, Vi har foreslått en haug med ting i Stortinget. Blant annet panteordninger for plast, fortsetter Hermstad som er 1.-kandidat til Stortinget for MDG Hordaland.

Det er grunn til å tro at en batteripanteordning vil ha en positiv effekt. I befolkningsundersøkelsen svarer halvparten av de spurte at en panteordning vil påvirke andelen batterier de hadde returnert på riktig måte. Og blant dem som i dag kaster brukte batterier i restavfallet er det hele 71 prosent som mener en panteordning ville hatt en effekt.

Hermstad er enig.

– I tillegg er slik panteordninger lønnsomt for næringslivet. Det er panten på flasker et godt eksempel på, sier Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne.

Ville øke panten på flasker



Frp-politiker Aina Stenersen er av dem som har gått inn for økt flaskepant, men forslaget ble imidlertid nedstemt landsmøtet forrige helg.

Hun ønsker batteripanteautomaten velkommen.

– Det er mange som slurver med å levere inn batterier og kaster dem i søpla. Jeg er veldig glad for at næringslivet tar initiativet, sier Stenersen som er leder av Oslo Frp.

– Jeg vet at det har vært mye snakk om å se på hele panteordningen i miljødirektoratet, fortsetter hun.

Stenersen viser til at man for eksempel også kan få innført en panteordning for lyspærer.

VILLE ØKE PANTEN: Men Aina Stenersen i ble nedstemt på landsmøtet til Fremskrittspartiet.



– Jeg tror at når det gjelder returordninger er jeg ganske samstemt med MDG. Vi som politikere må ligge til rette for gode løsninger, sier Stenersen.

– Så du er i feil parti?

– Nei, det er jeg ikke. Ja takk, begge deler, sier hun og ler.

Omtalt i USA



Batteripantemaskinen har allerede fått internasjonal oppmerksomhet. Blant annet har Washington Post og The New York Times omtalt saken.

– Norge er langt fremme når det gjelder panting av flasker og moro at vårt initiativ for å teste ut panting av batterier får internasjonal oppmerksomhet. For at dette skal bli en standard er det nødvendig at myndighetene og bransjen finner sammen, og kanskje bidrar denne oppmerksomheten til det, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop til Nettavisen.

Kristiansen forteller at det så langt er pantet litt over 2500 batterier.

Til sammenligning har nordmenn et samlet årlig forbruk på 2000 tonn husholdningsbatterier.

