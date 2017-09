Inntektene stuper for Northug

Petter Northug gikk fra 15 til 5,7 millioner i inntekt viser hittil skjulte ligningstall.

Dagens Næringsliv har via kredittopplysningsbyrået Dun & Bradstreet fått tilgang til ligningstall til en rekke kjente personer over en måned før Skatteetaten offisielt slipper dem i midten av oktober.

For Petter Northugs del viser tallene at mens 2015 ble et gullår med 15 millioner kroner i nettoinntekt etter å ha hentet ut utbytte på 11,5 millioner kroner fra sitt eget holdingselskap.

I 2016 Northug Holding as høyere driftsinntekter enn noensinne, med en omsetning på 16,7 millioner kroner. Et overskudd på 10,5 millioner kroner etter skatt er også rekordhøyt. Men skistjernen nøyde seg da med å hente ut 3,5 millioner kroner i utbytte, skriver DN.

Det sender Northugs personlige nettoinntekt i 2016 ned til 5,7 millioner kroner, viser tallene DN har innhentet fra kredittvurderingsselskapet Dun & Bradstreet. Formuen ble i tillegg redusert fra 18,3 millioner kroner i 2015 til 13,9 i fjor.

Hverken Petter Northug eller hans manager vil kommentere tallene overfor DN.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her