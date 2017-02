Instagram lanserer nyhet

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Aksjekursen til Instagram har fått et oppsving onsdag, i kjølvannet av nyheten om at brukerne av bildedelingssiden snart vil kunne dele flere bilder og videoer i én post.

I skrivende stund er aksjekursen opp 2,18 prosent eller 2,93 dollar og ligger på 136,37 dollar, ifølge Market Watch.

Hittil i Instagrams seks år lange eksistens har brukere kun hatt muligheten til å laste opp ett bilde eller én video per post. Denne enkeltheten har vært nok til å gjøre Instagram til et sosialt nettverk med over 600 millioner registrerte brukere.

Onsdag starter selskapet å rulle ut muligheten for å poste inntil ti bilder eller videoer i én post.

Når du laster opp et bilde eller en video, etter at du har fått denne oppgraderingen av din iOS- eller Android-app, vil du se et nytt ikon som gir deg muligheten til å «velge flere». Når du har valgt flere filer, kan du trykke og holde på dem for å bytte rekkefølge og enten legge ett filter på alt samtidig eller redigere hver enkelt én etter én.