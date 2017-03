Internett sørger etter London-tragedien

ANNONSE

Verden har blitt rystet av onsdagens grusomme terrorhandlinger i London. Flere har blitt rapportert drept etter et angrep ved det engelske parlamentet, og de dramatiske hendelsene ved Westminster Bridge.

Det har siden blitt kunngjort av politiet i London at dette anses som en terrorhendelse. En som har vært kjapp til å uttale seg om saken er USAs president, Donald Trump.

Trump uttalte seg kort til reportere i Det hvite hus onsdag etter å ha blitt orientert om angrepet i London. Han kaller det «store nyheter».

Trumps talsmann Sean Spicer la til at Washington følger situasjonen fortløpende og at Trump blir holdt oppdatert.

Kort tid etter fordømte Det hvite hus angrepet. Spicer sa at Det hvite hus roser den raske reaksjonen til britisk politi og nødetater. Myndighetene i London

USAs president er ikke alene om å sende sine tanker til folket i London. Flere av verdens mest profilerte mennesker har tatt til sosiale medier for å vise sin støtte.

Sending love to everyone in London. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 22, 2017

- Sender min kjærlighet til alle i London, skriver talkshow-legenden Ellen DeGeneres på sin Twitter-konto kort tid etter de grusomme hendelsene.

Thinking of London this morning from LA. . Stay safe everyone !! — Niall Horan (@NiallOfficial) March 22, 2017

- Tenker på alle i London fra Los Angeles denne morgenen. Hold dere i sikkerhet, alle sammen, skriver One Direction-bandmedlem Niall Horan på sin Twitter-konto.

I've just this second turned on the news 😡😢😿 my heart is hurting for the people in London who have been affected by yet another tragedy — P!nk (@Pink) March 22, 2017

- Jeg har nettopp skrudd på nyhetene. Mitt hjerte smerter for folket i London som har blitt påvirket av nok en tragedie, skriver artisten Pink på sin Twitter-konto.

May God protect everyone in London. Hate hearing this sad news. Sending my condolences to the victims' families. — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) March 22, 2017

- Måtte Gud passe på alle i London. Hater å høre disse triste nyhetene. Sender mine kondolanser til ofrenes familer, skriver artisten Nicki Minaj på sin Twitter-konto.

All our thoughts are with the victims and all those affected by the #Westminster attack. Stay safe and look after each other. — Richard Branson (@richardbranson) March 22, 2017

- Alle våre tanker er med ofrene og alle de som er påvirket av Westminster-angrepene. Hold dere i sikkerhet og pass på hverandre, skriver Virgin-mogul Richard Branson på sin Twitter-konto.

Forferdelig å se angrep i hjertet av britisk demokrati. Tenker på ofrene. #london — Erna Solberg (@erna_solberg) March 22, 2017

- Forferdelig å se angrep i hjertet av britisk demokrati. Tenker på ofrene, skriver statsminister Erna Solberg på sin Twitter-konto.

The thoughts of everybody at #MUFC are with those in London affected by today's events in Westminster. pic.twitter.com/Srh8chZBXm — Manchester United (@ManUtd) March 22, 2017

- Tankene til alle forbundet med Manchester United er med de i London som i dag har blitt påvirket av hendelsene ved Westminster, skriver fotballklubben Manchester United på deres Twitter-konto.