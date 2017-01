Isabella Martinsen selger boligen - håper på storgevinst

ANNONSE

TV 2-værmelder Isabella Martinsen har lagt leiligheten sin på Majorstuen i Oslo ut for salg for fire millioner kroner.

Ifølge salgsprospektet, og Finn-annonsen, er leiligheten på 50 kvadratmeter i bruttoareal. Den har tre rom og ligger i andre etasje.

I prospektet lokker megleren med kort gangavstand til shoppinggaten Bogstadveien og nærhet til Frognerparken.

Ifølge eiendomsregisteret kjøpte hun boligen for 2,7 millioner kroner i 2011, og ble betydelig oppusset i 2013.

Håper på storgevinst

Martinsen vet ikke nøyaktig hvor mye hun har brukt på oppussingen, men håper salget gir henne milliongevinst.

- Jeg selger boligen, ja. Jeg trenger forhåpentligvis ikke en plan B nå, sier hun muntert, og sikter til at hun og Stig Kjos, kjent fra «Ungkaren» er godt etablerte samboere.

- Selvsagt håper jeg den går for en høy sum, som alle andre selgere. Men hadde jeg hatt råd til det ville jeg beholdt den selv. Jeg kommer sikkert til å angre om en stund.

Det kan spøke for drømmen om stor gevinst. For to uker siden kom DNB Markets med en advarsel til boligselgere. I rapporten «Økonomiske utsikter 2017» slo de fast at boligprisene kommer til å flate ut.

Martinsen og Kjos bekreftet i 2014 at de var blitt kjærester. I oktober kunne de juble for en babynyhet da parets første felles barn Tinius kom til verden. I tillegg har den lille familien kjøpt hytte.

- Vi bor nå på Ullevål Hageby i boligen vi kjøpte for ett år siden. Nå har vi også kjøpt en hytte så da har ikke mor råd til å sitte på leiligheten på Majorstuen lenger.

Martinsen har datteren Filipa (11) fra et tidligere forhold med Finn-Erik Rognan, som møttes da han var værdame og han var ansatt som kameramann og redigerer i TV 2 sporten.