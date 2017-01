Islandsk sau lager krøll for norsk laks

ANNONSE

- Dette er en uavklart situasjon som er svært uheldig for oss som den største økologisk lakseprodusenten i Norge. Situasjonen er vanskelig, sier Trond Williksen, konsernsjef i oppdrettsgiganten Salmar til Nettavisen.

Det produseres årlig rundt 16.000 tonn økologisk laks i Norge, primært til eksport. Denne laksen står i fare for at ikke bli merket og solgt som økologisk laks på grunn av at islandske sauebønder ikke vil rette seg etter EU-regelverket for økologisk mat.

Så lenge de ikke gjør det, vil ikke Islands kollega i EØS, Norge, få lov til å markedsføre den økologiske laksen sin som økologisk.

Færre og færre

Frankrike har allerede stengt adgangen for norsk økologisk laks, og denne uken meldte NTB at Belgia følger etter. De oppfordret dessuten andre EU-land til å følge etter.

- Vi blir mer og mer berørt, ettersom det er færre og færre markeder som kan ta laksen, sier Williksen.

Produksjonen av økologisk laks er vesentlig mer kostnadskrevende enn produksjonen av ordinær laks. Uten mulighet til å markedsføre laksen som økologisk og dermed ta en høyere pris, er produksjonen mindre ulønnsom.

- Dette har absolutt en økonomisk side for oss på grunn av de høye kostnadene ved å produsere økologisk laks, sier Williksen.

Spaltede fjøsgulv

I likhet med Island, var Norge lenge avventende med å godkjenne EUs regelverk. På grunn av problemene dette skapte for sjømatnæringen, valgte imidlertid regjeringen i høst å gi etter og varslet at de vil innføre EU-regelverket uendret.

Stridens kjerne hadde ingenting med laks å gjøre, ettersom denne produseres etter EUs retningslinjer. Problemet var at norske sauebønder ønsket å bruke spaltet fjøsgulv for å spa møkka lettere unna. EU mener at heldekkende gulv er bedre for dyra og krever dette ved produksjon av økologisk sau.

Ser mulig løsning

Også islandske sauebønder ønsker å bruke spaltede fjøsgulv. De bruker dessuten fiskemel i fôret i saueproduksjon, noe EU vender tommelen ned til i regelverket sitt.

- Etter hva vi forstår, har Island et sterkt ønske om å bestemme vilkårene sine selv og det er mye det dette handler om. Island har ikke en spesielt stor produksjon av økologisk sau, selv om noen gårder driver med det, sier viseadministrerende direktør Trond Davidsen i Sjømat Norge til Nettavisen.

Han sier det er vanskelig å si hvor lett det vil være å få islandske myndigheter med på implementeringen.

- Men det er forsåvidt en bedre sjanse nå, ettersom de nettopp har fått på plass en regjering, sier Davidsen.

Han regner med at mange norske økologiske laksprodusenter vil legge om virksomheten sin hvis de ikke får lov til å markedsføre økologisk laks i EU.

- De vil nok vurdere å legge om driften i hvert fall i en periode. Dette har store konsekvenser, sier han.

Nettavisen har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, som behandler denne saken. De har ikke fått svart på henvendelsene.