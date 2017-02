Italia får kniv på strupen – må få ned statsgjelden

ANNONSE

Italia har tidligere lovt å gjennomføre en pakke med reformer innen april i år for å få ned statsgjelden. EU-kommisjonen krever nå at dette må skje innen nettopp denne fristen. Uteblir reformene, vil EU-kommisjonen regne gjeldsreglene som brutt.

De varslede reformene er ment å ha en verdi på minst 0,2 prosent av Italias bruttonasjonalprodukt (BNP).

Bakteppet er at Italia ikke har gjort nok for å få statsgjelden nedover igjen mot 60 prosent av BNP, som er taket EU har satt. I dag ligger statsgjelden i Italia himmelhøyt over dette nivået – på mer enn 130 prosent av BNP.

Neste steg kan bli å åpne formell sak mot Italia for brudd på reglene for statsgjeld. Skjer det, kan EU-kommisjonen i ytterste konsekvens vedta straffetiltak mot landet.

