James lodder bort utestedet sitt

Også interesserte i Norge og Sverige har kjøpt lodd på utestedet til James Sneddon.

Serveringsstedet Das Hund Haus i Newcastle 16 mil nord for Sydney er en populær bar blant lokalbefolkningen. Her serveres tysk øl og tysk mat med tysk stil.

Nå har eieren James Sneddon fått nok, og vil kvitte seg med baren, som er taksert til 1,2 millioner kroner.

Men istedenfor å selge utestedet, har han satt igang et lotteri.

På utestedets hjemmeside kan du kjøpe et måltid for to for 25 australske dollar (cirka 154 kroner). Da får du fem lodd på kjøpet.

31. august skal vinneren trekkes. Han eller hun får da et utested og 30.000 australske dollar (cirka 185.000 kroner).

- Vi har sett folk fra Norge, Sverige, Storbritannia og en rekke andre land som har kjøpt lodd, sier han til Daily Mail.

Pengene som kommer inn fra lotteriet, skal Sneddon bruke på sitt neste prosjekt. Han og hans partner har planer om å starte forretning innen helsesektoren.

I det interaktive bildet nedenfor kan du titte rundt i området der Das Hund Haus ligger.

Sett denne videoen?