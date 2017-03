Jan-Erik Larsen lagt inn med alvorlig blodpropp - nå advarer han på Facebook

ANNONSE

«Kjære dere! Takk for alle gode ord jeg fikk da jeg ble syk. Takk for alle besøkene, blomstene og omtanken. Det gikk bra med meg. Men ta deg tid til å se videoen. Jeg har en viktig melding å dele.»

Slik starter en video som tidligere statssekretær Jan-Erik Larsen har postet på sin egen Facebook-side.

Les også: Thor-Egil har fått 350.000 kroner fra fremmede

100.000 visninger



På under et døgn har videoen han la ut mandag kveld fått over 100.000 visninger.

(Video gjengis med tillatelse fra Jan-Erik Larsen)

« For to uker siden ble jeg alvorlig syk og lagt inn på Ullevål sykehus i Oslo med en sykdom jeg aldri hadde tenkt på at jeg kom til å få. Jeg fikk konstantert alvorlig blodpropp i leggen og i resten av kroppen. »

Blodpropp er en akutt og livstruende tilstand som mange i Norge dør av uten at diagnosen noen gang blir stilt. Hele 500 000 dør hvert år i Europa, noe som er mer enn både brystkreft, prostatakreft og HIV til sammen.

Les også: Elias (3) var som alle andre barn. Men en morgen oppdaget foreldrene noe urovekkende

Avfeide symptomer som noe lungebetennelse



Larsen merket symptomer som vondt i foten og at han ble tungpustet, men avfeide dette.

- Trodde jeg bare hadde lungebetennelse og leggkramper, en forklaring jeg slo meg til ro med, sier Larsen i videoen.

Til slutt var det svigersønnnen som nærmest tvang han til legevakten, og da ble han lagt inn med en gang og fikk behandling.

Larsen beskriver dagen som overveldende da Nettavisen tar kontakt med han mandag kveld.

- Jeg har fått mail, sms, meldinger, telefoner og henvendelser fra folk jeg aldri har snakket med før. Mange har opplevd å miste noen av sine nærmeste av blodpropp, sier han og legger til:

- Alle er glade for at det blir mer fokus på denne sykdommen, som er så enkel å behandle om det blir stilt en diagnose, avslutter Larsen.