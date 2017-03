Jan Petter Sissener kan ha spilt ulovlig på hest - nå åpnes det sak

ANNONSE

– Jeg kan bekrefte at det er en sak vi har bestemt oss for å undersøke. Vi vil be Rikstoto redegjøre for påstandene er riktige, om at Sissener kan ha spilt på kreditt, sier rådgiver for pengespill i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Liv Røthe til VG.

Sissener er styrleder i Norsk Rikstoto, som er anvarlig for landets travspill. Han har innrømmet overfor Trav og Galopp-Nytt at han har spilt på kreditt, ved at han har ringt inn bong til kommisjonær uten samtidig å betale.

Saken kom i lyset etter at Trav og Galopp-Nytt (TGN) skrev om en privat Facebook-utveksling de har fått tilgang til, hvor Sissener ble beskyldt for å spille på kreditt, skriver avisen.